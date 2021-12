Des journées ensoleillées attendent les demandeurs d’emploi alors que la reprise économique espère dynamiser les cos

L’augmentation de salaire projetée en Inde est la plus élevée d’Asie-Pacifique pour l’année prochaine alors que l’optimisme revient sur l’amélioration des perspectives commerciales au cours des 12 prochains mois, ajoute le rapport.

Des jours meilleurs sont à venir pour les demandeurs d’emploi, car les entreprises projettent des perspectives positives sur les revenus des entreprises grâce à la reprise économique post-pandémique et il y a également un buzz croissant sur les nouvelles opportunités ainsi que de meilleurs packages de rémunération pour les professionnels.

Malgré les craintes suscitées par la nouvelle variante Omicron du coronavirus, les entreprises pensent que le rebond du marché du travail pourrait être le signe avant-coureur de bons jours à venir, à moins qu’une troisième vague intense ne fasse dérailler la reprise économique.

La pandémie, qui a durement frappé le pays au début de 2020, a eu un impact négatif sur le marché du travail, tant dans les segments formels qu’informels, dans la plupart des secteurs. Bien que les conséquences des perturbations induites par la pandémie ne se soient pas complètement atténuées, le scénario global de l’emploi semble désormais plus positif.

« Omicron ou pas, nous avons des raisons de croire que les jours de fermeture complète sont derrière nous. Tout le monde, qu’il s’agisse d’employés, d’employeurs ou d’organismes gouvernementaux, s’est rendu compte qu’un juste équilibre entre la vie et les moyens de subsistance devra être trouvé », a déclaré Balasubramanian A, chef d’entreprise (consommateurs et soins de santé) chez TeamLease Services.

La tendance au back-to-office bat son plein et les entreprises sont optimistes quant à leurs plans de recrutement aidés par une croissance économique robuste, une augmentation des niveaux de consommation et une couverture vaccinale en expansion.

« Nous assistons également à une augmentation des investissements dans les opérations de capital-investissement et de fusions et acquisitions. La couverture vaccinale s’étend et la pénurie de talents qualifiés dans tous les secteurs n’indique qu’un scénario d’emploi porteur en 2022 », a déclaré Nitya Vijaykumar, Sr. Knowledge Advisor chez SHRM India.

Faisant preuve de prudence, Vijaykumar a également déclaré: « Seul le temps nous dira si le pire est derrière nous, mais il est clair que presque tous les secteurs semblent être préparés pour l’avenir. » La croissance dont a été témoin l’espace de l’emploi des cols blancs devrait se poursuivre, a-t-il déclaré, ajoutant que le sentiment d’embauche dans les conglomérats, les grandes entreprises et les startups est également très positif, a-t-il noté.

Selon la dernière enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d’emploi, le sentiment d’embauche pour le trimestre janvier-mars en Inde est le plus élevé signalé en huit ans, 49 % des entreprises prévoyant d’ajouter du personnel au cours des trois prochains mois.

Selon l’enquête, le sentiment d’embauche en Inde s’est amélioré de cinq points de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 43 points de pourcentage par rapport à la même période il y a un an.

Alors que nous nous dirigeons vers 2022, les candidats possédant des compétences spécialisées et de niche seront plus demandés que jamais. La technologie continuera d’être en vogue et offrira un avantage salarial important.

« Le ‘thème’ clé pour l’embauche en 2022 sera la spécificité – embaucher pour des rôles spécifiques, en se concentrant sur le bon profil. Les recruteurs donneront la priorité à « qui embaucher » plutôt qu’à « quoi embaucher ». 2022 sera l’année du recrutement basé sur les données », a déclaré Siddhartha Gupta, PDG de Mercer|Mettl.

« La combinaison de la pandémie, de la « Grande démission » et du processus de numérisation a changé à jamais la façon dont nous définissons le« travail ». L’ère du ‘9 à 17’, ‘du lundi au vendredi’ touche à sa fin », a déclaré Gupta, ajoutant que « l’idée que la productivité équivaut au nombre d’heures est dépassée ».

En 2022, les employés auront un effet de levier dans la relation employé-employeur et les recruteurs devront repenser leur stratégie pour attirer les meilleurs talents. Les entreprises se concentreront sur des politiques transparentes en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, et mettront en œuvre une « culture d’écoute » – la formation de directives et de politiques sur le lieu de travail basées sur les commentaires des employés.

De plus, comme l’attraction et la rétention des talents restent un défi, les entreprises sont prêtes à aller au-delà des seuls salaires compétitifs et se concentrent de plus en plus sur un éventail plus large d’avantages sociaux, de bien-être, de perfectionnement et d’expérience globale des employés.

Alors que les entreprises sont confrontées à des défis croissants pour attirer et retenir les employés, elles prévoient d’accorder aux employés des augmentations plus importantes, d’environ 7 à 9 % en moyenne, et les plus performants peuvent s’attendre à environ 1,5 à 1,8 fois les augmentations accordées aux interprètes moyens, ont déclaré les experts. .

Selon le « Salary Budget Planning Report » de la société mondiale de conseil, de courtage et de solutions Willis Towers Watson, les salaires devraient augmenter de 9,3 % l’année prochaine par rapport à l’augmentation réelle des salaires médians de 8 % en 2021.

L’augmentation de salaire projetée en Inde est la plus élevée d’Asie-Pacifique pour l’année prochaine alors que l’optimisme revient sur l’amélioration des perspectives commerciales au cours des 12 prochains mois, ajoute le rapport.

Les secteurs susceptibles d’être ciblés en 2022 sont l’informatique, la technologie, les télécoms, les communications, les médias, l’hôtellerie, la BFSI et l’immobilier. Fintech, Edtech, NBFC, FMCG et Pharma sont quelques-uns des autres secteurs à surveiller. Avec la reprise des dépenses d’investissement, les entreprises manufacturières devraient également rejoindre la reprise.

Les experts estiment que les recrutements globaux pourraient atteindre les niveaux pré-pandémiques d’ici la fin de 2022, à moins qu’Omicron ou toute nouvelle variante de coronavirus ne frappe fort. Cependant, ce rebond du marché du travail restera profondément inégal secteur par secteur. Les industries qui sont touchées par le passage permanent aux activités en ligne et au travail à distance continueront de subir les contrecoups de la pandémie.

À l’avenir, les organisations continueront d’investir dans la technologie et le recyclage continu de leurs employés. Une grande partie de l’embauche dans tous les secteurs est susceptible de se produire dans des fonctions critiques telles que l’ingénierie, les technologies de l’information, les métiers techniquement qualifiés, les ventes et les finances, ont déclaré les experts.

Au milieu de l’incertitude pandémique, les employés et les employeurs ont leurs inquiétudes pour le futur monde du travail, mais ils sont sûrs d’une chose, le lieu de travail ne se ressemblera jamais tout à fait et ils doivent évoluer ensemble.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.