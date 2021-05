“Des jours décisifs arrivent, j’ai un avantage, mais ça peut tout changer”

27/05/2021 à 19:21 CEST

Le Colombien Egan Bernal, maillot rose du Giro d’Italia, a connu une journée tranquille en tant que défenseur du maillot rose, mais admet qu’il y a maintenant trois jours à Milan qui seront difficiles et que la situation peut encore changer.

«La journée a été longue, mais nous avons essayé de nous remettre autant que possible des efforts précédents, et c’est ce que nous avons fait. La fin du Giro sera très difficile. Nous avons un bloc de trois jours qui décidera du Giro. Nous allons essayer de faire de notre mieux, nous avons deux étapes de montagne difficiles et ensuite le contre-la-montre “.

Avant l’étape de ce vendredi à l’Alpe di Mera et samedi à l’Alpe Motta avant le contre-la-montre de Milan, Bernal a considéré l’avantage qu’il conserve de 2,21 minutes sur l’Italien Damiano Caruso (Bahreïn Victorious) et de 3,23 par rapport au Britannique Simon Yates (BikeExchange), mais il sait qu’un autre trébuchement comme Sega di Ala pourrait changer la situation.

«J’ai un avantage, mais nous avons vu qu’une mauvaise journée peut tout vous coûter. Vous devez courir avec votre tête et ne pas perdre tout ce que vous avez gagné jusqu’à présent. Si j’avais pu attaquer dans le passé, je l’ai fait. Maintenant, je n’ai plus besoin d’attaquer. Je peux faire confiance à mes coéquipiers », a-t-il déclaré.