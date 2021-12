Des jours meilleurs attendent l’espace des énergies renouvelables ; investissements susceptibles de dépasser les 15 milliards de dollars en 2022

L’Inde, qui a une capacité installée de production d’énergie renouvelable d’un peu plus de 150 GW, vise à atteindre 175 GW en 2022. Sur le mix total, 100 GW proviendraient du solaire, 60 GW de l’éolien, 10 GW de la bio-énergie et 5 GW de petits projets hydroélectriques.

Après avoir connu un ciel nuageux cette année, le secteur des énergies renouvelables du pays devrait connaître un essor avec un investissement probable de plus de 15 milliards de dollars en 2022 alors que le gouvernement se concentre sur les véhicules électriques, l’hydrogène vert, la fabrication d’équipements solaires ainsi que la réalisation de l’ambitieux 175 GW. objectif de capacité renouvelable.

« En 2022, nous nous attendons à ce que l’investissement dans les énergies renouvelables dépasse au moins 15 milliards de dollars », a déclaré à PTI le ministre de l’Énergie et des Énergies nouvelles et renouvelables, RK Singh.

Selon les rapports de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), les nouveaux investissements réalisés dans le secteur des énergies propres dans le pays s’élevaient à 6,2 milliards USD en 2020, 9,3 milliards USD en 2019 et 10,8 milliards USD en 2018. Ces chiffres ont été cités par le ministre dans une réponse écrite dans le Rajya Sabha le mois dernier.

La deuxième vague de COVID-19, qui a commencé en avril, a eu un impact sur la mise en œuvre de divers projets d’énergie renouvelable alors que les États imposaient des restrictions pour freiner la propagation des infections.

Au cours de la période 2014-2019, les programmes et projets d’énergie renouvelable en Inde ont attiré des investissements de 64,4 milliards USD, selon le rapport de situation mondial 2020 sur les énergies renouvelables REN21.

Néanmoins, en 2021, de nouvelles opportunités sont apparues. Les entreprises indiennes ont commencé à explorer les marchés étrangers pour lever des fonds et, en août, ReNew Power est devenue la première entreprise indienne d’énergie renouvelable à être cotée au Nasdaq.

Les données du Département de la promotion de l’industrie et du commerce industriel (DPIIT) ont montré que le secteur indien des « énergies non conventionnelles » a reçu environ 7,27 milliards de dollars d’IDE de 2014-15 à juin 2021. Sur le montant total, l’IDE à hauteur de 797,21 millions USD sont venus en 2020-2021.

Sur la marche du pays vers la réalisation de la capacité d’énergie renouvelable de 175 GW en 2022, le ministre a déclaré : « Nous atteindrons l’objectif de 175 GW de capacité d’énergie renouvelable que nous avons fixé (hors grande hydraulique).

En novembre, a déclaré Singh, le pays a atteint une capacité installée de 150 GW d’énergie renouvelable, y compris de grands projets hydroélectriques. Il y a 63 GW de capacité d’énergie renouvelable qui est en cours d’installation, qui devrait être achevée l’année prochaine, a-t-il noté.

Lors de la COP 21, dans le cadre de ses contributions déterminées au niveau national (NDC), l’Inde s’est engagée à atteindre 40 % de sa capacité électrique installée à partir de sources d’énergie non fossiles d’ici 2030. L’Inde a atteint cet objectif en novembre 2021 elle-même.

Au 30 novembre, la capacité installée d’énergie renouvelable du pays s’élevait à 150,54 GW, comprenant l’énergie solaire (48,55 GW), l’éolien (40,03 GW), la petite hydraulique (4,83 GW), la bioénergie (10,62 GW) et la grande hydraulique (46,51 GW). ). La capacité électrique installée d’origine nucléaire est de 6,78 GW.

Ensemble, la capacité énergétique installée non fossile est de 157,32 GW, soit 40,1 % de la capacité électrique totale installée de 392,01 GW. L’Inde vise à avoir 500 GW de capacité installée d’énergie renouvelable (ER) d’ici 2030.

Parlant de stimuler les investissements dans l’espace RE, Singh a déclaré: «Nous avons également ouvert les portes pour l’installation de RE et sa vente via un accès ouvert. Désormais, n’importe qui peut mettre en place une capacité d’énergie renouvelable et la vendre où bon lui semble.

En 2021, le gouvernement a introduit le programme d’incitation liée à la production (PLI) « Programme national sur les modules solaires photovoltaïques à haut rendement » avec une dépense de 4 500 crores de roupies pour soutenir et promouvoir la fabrication de modules solaires photovoltaïques (PV) à haut rendement.

Ceux-ci incluent les composants verticaux de l’étage supérieur tels que les cellules, les plaquettes, les lingots et le polysilicium. L’initiative devrait réduire la dépendance à l’égard des importations dans le secteur solaire photovoltaïque.

Conformément à la décision, un appel d’offres pour la fabrication de modules solaires photovoltaïques à haut rendement a été lancé. Pas moins de 18 offres ont été reçues et cela pourrait aider à ajouter environ 55 GW de capacité de fabrication de modules solaires photovoltaïques à la capacité actuelle d’environ 11 GW. Une lettre d’attribution a été délivrée par l’IREDA à trois soumissionnaires retenus pour la mise en place d’une capacité de 8 737 MW d’unités de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques entièrement intégrés. Le gouvernement a l’intention d’augmenter l’allocation du régime PLI à Rs 24 000 crore.

Au 30 novembre, 52 parcs solaires ont été sanctionnés avec une capacité cumulée de 37,92 GW dans 14 États. Des projets d’énergie solaire d’une capacité globale d’environ 9,2 GW ont déjà été mis en service dans ces parcs.

Dans le cadre du programme solaire sur les toits Phase II, une capacité solaire totale de 5,7 GW a été mise en place au 30 novembre. / UTs et 1,07 GW a été installé.

Environ 8 434 ckm (kilomètres de circuit) de lignes de transmission intra-étatiques ont été construits et 15 268 sous-stations intra-étatiques MVA ont été facturées dans le cadre du corridor d’énergie verte pour l’évacuation des ER. Dans son discours du jour de l’indépendance cette année, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé le lancement de la Mission nationale de l’hydrogène.

L’objectif est de faire de l’Inde une plaque tournante mondiale pour la production et l’exportation d’hydrogène vert. Le projet de document de la Mission nationale de l’hydrogène vert est en cours de consultation interministérielle. Dans le cadre des projets d’énergie solaire photovoltaïque connectés au réseau de 12 GW par les entreprises du secteur public central (CPSU) avec des cellules et des modules domestiques, le gouvernement a sanctionné environ 8,2 GW de projets au 30 novembre.

