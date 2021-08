Des judokas géorgiens se voient retirer leur accréditation olympique pour avoir fait du tourisme

in

Deux athlètes géorgiens ont vu leur accréditation révoquée des Jeux olympiques de Tokyo après avoir quitté le village olympique pour faire du tourisme et rencontrer « l’une de leurs bonnes connaissances », en violation du protocole COVID-19.

Les athlètes – les médaillés d’argent en judo Vazha Margvelashvili et Lasha Shavdatuashvili – n’avaient pas l’intention de violer le protocole, a déclaré un responsable géorgien à l’agence de presse ..

“Personne ne les a arrêtés à la sortie, alors ils ont pensé qu’ils pouvaient sortir”, a déclaré le responsable. “Ils voulaient juste avoir un peu d’air libre, se détendre après une dure journée de compétition, après une dure période de confinement.”

Dans le cadre d’un protocole strict lié aux préoccupations concernant la pandémie de COVID-19 et, en particulier, la variante Delta, il n’est pas interdit aux athlètes de quitter le village olympique pendant leur séjour à Tokyo. Actuellement, le Japon lutte contre un nombre record d’infections et est en état d’urgence. Avant Margvelashvili et Shavdatuashvili, aucun athlète n’avait quitté les limites du village sans autorisation.

Le porte-parole de Tokyo 2020, Masa Takaya, a déclaré à l’. que quitter le complexe “pour faire du tourisme est quelque chose qui ne devrait pas arriver”.

Les athlètes avaient déjà quitté Tokyo avant la révocation de leur accréditation.