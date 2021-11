Des juges NBL qui veulent gagner l’émission de téléréalité ?

Univision Jueces de Nuestra Belleza Latina révèle qui sera le gagnant

Le gala final de Nuestra Belleza Latina se profile à l’horizon, et à moins de 36 heures des téléspectateurs pour savoir qui sera le vainqueur de l’émission de téléréalité Univisión, entre Génesis Suero, Fabién de la Concepción, Lupita Valero et Sirey Morán, le juges qu’ils manifestaient.

Les quatre membres du jury du concours : Jomari Goyso, Daniella Álvarez, Giselle Blondet et Adal Ramones, savent déjà qui sera le gagnant de l’émission. Tout le monde s’accorde à dire qu’elle doit être une femme très complète, avec un ange, de la grâce et de l’humilité pour apprendre.

Sans donner de nom précis, qui ne sera dévoilé que lors du gala final ce dimanche, les quatre jurys du concours ont révélé que le candidat qui présente ces caractéristiques sera le successeur de Migbelis Castellanos.

« Pour gagner Nuestra Belleza Latina, vous devez être une personne qui respecte ce métier, disciplinée et disposée à apprendre pour continuer à grandir », a déclaré Giselle Blondet dans un message partagé sur le compte Nuestra Belleza Latina sur Instagram.

« Pour gagner Nuestra Belleza Latina, vous devez avoir un ange, une attitude, un désir. Cette fille que nous recherchons va au-delà de la beauté physique », a répondu Daniella lvarez

En parlant de qui devrait remporter la couronne, Ramones a déclaré: « Pour gagner Nuestra Belleza Latina, vous devez avoir une grande lumière, vous la transmettez au peuple. »

Jomari, pour sa part, a montré que les quatre finalistes ont tout ce dont elles ont besoin pour briller en tant que grandes reines et a mentionné que la seule chose qu’elles n’ont pas encore développée est de se déplacer comme un poisson dans l’eau dans le monde de la télévision, mais a déclaré que cela se produira avec les années.

« La seule chose qui leur manque, c’est l’expérience, et cela s’apprend en travaillant », a déclaré JOmari, prenant la défense de toutes les filles.

Et après avoir fait connaître leurs appréciations sur le type de candidat qui gagnera, comme prévu, les fans de Genesis, Lupita, Fabién et Sirey, ont immédiatement sauté pour affirmer que leurs favoris ont tout ce que le jury demande.

« Genesis est la plus volontaire, j’aime la façon dont elle se connecte devant les caméras 👑🇩🇴🇩🇴🇩🇴💝💝💝🙏✨ #NBLGenesissuero » et « Genesis est cet ange avec cette lumière et l’attitude qui brille 😻🌟✨👸🏽🇩🇴🇩🇴🇩🇴. Elle mérite de gagner », ont commenté les abonnés des Dominicains.

« OUI ROI ; la seule à se donner pleinement depuis le premier jour. Elle s’est engagée à donner le meilleur d’elle-même dans le casting et dans chaque défi qu’elle a développé avec professionnalisme, passion et talent. 👸🏻💙 « et » Paroles sages… et je reviens en arrière et je répète ; Sirey Moran correspond à chacune de ces qualités qu’un des juges a exprimées. Le moment est donc venu de couronner un NBL hondurien. SIREY👑MORAN🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳 », ont déclaré les fans de la beauté hondurienne.

Mais ceux qui croient que la couronne devrait être pour une femme qui est vraiment venue d’en bas et de zéro, étant plus commune que les autres, qui a participé aux règnes de la beauté, ont défendu que la femme que les juges ont décrite était Fabién.

« Fabien est celui qui a toutes les qualités 👍🏻🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺 » et « Bella @danielaalvareztv. Fabien, son charisme et ses qualités de personne cubaine 🇨🇺 sont ce qui l’ont amenée à ce point dans @Nuestra Belleza Latina dans le but d’être candidate au sein d’@Univision et d’autres médias », ont commenté les fans du Cubain.

D’autres qui prétendent représenter le grand consensus et veulent voir Lupita couronnée, ont déclaré que les qualités exigées par les juges n’ont que Lupita Valero.

« Lupita est la reine a une ressemblance similaire avec Ana Patricia », « Lupita brille par elle-même et a ce charisme que les gens aiment. Elle doit gagner 🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 », ont déclaré les fans du Mexicain. « Lupita transmet la lumière, le charisme, la joie, elle brille par elle-même. Il est clair qu’elle doit gagner. ️👸🏻👑🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 «

Dites-nous qui, selon vous, réunit les qualités manifestées par les juges pour être le vainqueur de Nuestra Belleza Latina.