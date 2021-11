Des Lakers eux-mêmes, ils reconnaissent l’erreur de se séparer d’Alex Caruso

L’un des mouvements les plus controversés du NBA Market cet été a été le départ de Alex Caruso des Lakers de Los Angeles. Beaucoup le considéraient comme une pièce secondaire plus qu’intéressante et il a fini par être transféré à certains Chicago Bulls qui n’a pas hésité une seconde à l’ajouter. À tel point que des voix publiques dans la ligue confirment l’erreur des Lakers que nous avons tous vue. N’aurait-il pas eu une place importante dans la liste actuelle de Frank Vogel ?

Les dirigeants de la NBA arnaquent les Lakers pour ne pas avoir retenu Alex Caruso « Caruso n’est peut-être pas super talentueux avec le basket-ball, mais il a un QI élevé pour toutes les petites choses et est … un défenseur du haras. » « Les Lakers ont vaincu celui-là. Je ne suis pas sûr de ce qu’ils pensaient. »Https://t.co/6nNU9NrOsM – NBA Central (@TheNBACentral) 9 novembre 2021