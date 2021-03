Des lasers sur la lune? Des fusées nucléaires? La NASA finance une technologie de sortie

Les futurs vaisseaux spatiaux pourraient utiliser la propulsion thermique nucléaire pour se rendre rapidement sur Mars. (Illustration via USNC-Tech)

La dernière récolte de subventions de la NASA pour la technologie spatiale financera des travaux sur des projets allant des lasers à faisceau de puissance pour les missions lunaires aux tests à haute température de composants pour les fusées à propulsion nucléaire.

Ce ne sont là que quelques-uns des 365 concepts qui ont attiré un total de 45 millions de dollars en subventions des programmes de recherche sur l’innovation pour les petites entreprises et de transfert de technologies pour les petites entreprises de la NASA, également connus sous le nom de SBIR et STTR.

Jim Reuter, administrateur associé de la direction de la mission de technologie spatiale de l’agence spatiale, a déclaré que la publication de la sollicitation SBIR / STTR Phase I avait été accélérée de deux mois pour aider les petites entreprises technologiques à faire face à la crise du COVID-19.

«À la NASA, nous reconnaissons que les petites entreprises sont confrontées à des défis sans précédent en raison de la pandémie. … Nous espérons que le financement accéléré contribuera à donner une impulsion à court terme pour le succès futur », a déclaré Reuter aujourd’hui dans un communiqué de presse.

Cette année, le lot de subventions SBIR / STTR Phase I ira à 289 petites entreprises et 47 établissements de recherche à travers le pays. Plus de 30% des prix sont décernés à des lauréats NASA SBIR / STTR pour la première fois.

Les subventions de la phase I fournissent jusqu’à 125 000 $ pour établir le mérite et la faisabilité des innovations technologiques qui pourraient faire progresser les objectifs de la NASA en matière de développement aéronautique et d’exploration spatiale. Les contrats SBIR de phase I durent six mois, tandis que les contrats STTR durent 13 mois. Les bénéficiaires peuvent devenir éligibles à un financement supplémentaire, en fonction de leurs progrès dans la phase I.

Lire la suite: Les ambitions de PowerLight en matière de rayonnement laser s’étendent jusqu’à la lune

Vous pouvez parcourir la liste complète des subventions SBIR et STTR sur le site Web de la NASA. Voici les sept entreprises de l’État de Washington recevant un financement SBIR:

LaserMotive, dba PowerLight Technologies, Kent: Développer un système de faisceau laser efficace pour une variété de scénarios de missions lunaires, y compris des bases avec équipage et des rovers autonomes.

Ultra Safe Nuclear Corp. – Technologies, Seattle: Conception d’une installation évolutive à très haute température pour tester les propriétés des matériaux et évaluer les performances, spécialisée pour les composants du cœur et du combustible des réacteurs nucléaires spatiaux. Le mois dernier, USNC-Tech a reçu une subvention distincte du programme Innovative Advanced Concepts de la NASA pour se pencher sur la construction d’un vaisseau spatial compact pour étudier les objets interstellaires.

American Daedalus LLC, Puyallup: Étude de la faisabilité de la surveillance infrasonore comme méthode de détection de la turbulence atmosphérique à l’échelle des aéronefs.

Bechamo LLC, Bothell: Optimiser la conception intégrée des avions et des commandes de vol pour les avions électriques et hybrides, y compris les drones de livraison et les taxis aériens.

Technologies de fabrication convergentes États-Unis, Seattle: Optimiser la production de pièces composites pour des processus de fabrication sur mesure.

Okean Solutions, Seattle: Amélioration des outils de modélisation du système de gestion des pannes en intégrant le système MONSID d’Okean Solutions à la plateforme CAESAR du Jet Propulsion Laboratory.

Tunoptix, Seattle: Réduction de la taille, du poids et de la puissance des systèmes d’imagerie hyperspectrale grâce à l’utilisation de la méta-optique et de l’imagerie informatique.