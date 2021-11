Des leaders technologiques notables soutiennent Magnify alors que la startup de logiciels émerge avec un financement de 6 millions de dollars

Agrandir le PDG Joshua Crossman. (Photo de Brooke Fitts)

Nouveau financement : Magnify, une startup de logiciels d’entreprise qui aura des opérations à Seattle et à Bend, en Oregon, est sortie du mode furtif avec un financement de 6 millions de dollars. La société développe des outils pour aider les entreprises à s’engager avec les clients de logiciels et bénéficie du soutien d’un large éventail de cadres technologiques du nord-ouest du Pacifique.

Des commanditaires vedettes : Les investisseurs comprennent Madrona Venture Group, Decibel Partners et des dirigeants de SaaS du nord-ouest, notamment : Bill Richter, PDG de Qumulo ; Christal Bémont, PDG de Talend ; Elissa Fink, ancienne directrice marketing de Tableau ; Jon Gelsey, ancien PDG de Xnor et Auth0 ; et Will Arora, CTO of Assurance.

Tout est une question de timing : L’outil de Magnify optimise l’intégration et l’utilisation du logiciel. Il automatise le calendrier et la séquence des interactions client à l’aide de l’IA et de l’apprentissage automatique, engageant les clients via des actions de synchronisation telles que des e-mails ou des vidéos de formation et s’intégrant aux produits logiciels existants tels que Salesforce, Marketo, Pendo et Gainsight. Selon son site Web, la société vise à « transformer votre expérience après-vente grâce à l’automatisation ».

PDG et fondateur : Joshua Crossman a passé des décennies en tant que cadre supérieur après-vente. Plus récemment, il était vice-président principal des clients et des opérations chez Chef Software, une société de technologie d’automatisation basée à Seattle qui a été acquise l’automne dernier pour 220 millions de dollars par la plate-forme d’applications d’entreprise Progress. Crossman a également dirigé des équipes chez BrightEdge et QuinStreet.

« Les équipes Customer Success et Product font des efforts héroïques pour aider les clients à adopter et à réussir avec leur logiciel, mais le travail est trop manuel et incohérent. Magnify automatise les étapes critiques du cycle de vie du client », a déclaré Crossman dans un communiqué. « Je sais que j’aurais voulu cette technologie dans mes entreprises précédentes et je suis ravi de proposer ce produit aux équipes qui en ont besoin. »

Des racines régionales : Madrona Venture Labs, basé à Seattle, a incubé la société en partenariat avec le directeur général de Madrona, Steve Singh, pour développer le concept. Singh est l’ancien PDG de Concur, qui a été racheté par le logiciel SAP pour 8,3 milliards de dollars. « Magnify résout un problème majeur dans l’industrie du logiciel, et je suis profondément enthousiasmé par son potentiel à transformer le cycle de vie du client », a déclaré Singh dans le communiqué. Singh rejoindra le conseil d’administration, tout comme Barry Crist, ancien PDG de Chef.

Test et talent : Magnify teste actuellement le produit avec les premiers clients. Il vise à rendre le produit plus disponible « dans les mois à venir ». L’entreprise renforce son équipe avec des embauches dans les domaines de l’ingénierie, de la science des données et des produits capables de travailler à Seattle ou à distance.