Des législateurs de gauche lancent des tirades anti-israéliennes sur Twitter alors que le Hamas bombarde des villes juives ⋆ .

Les législateurs démocrates lancent des tirades anti-israéliennes sur Twitter tandis que le groupe islamiste radical Hamas fait pleuvoir des bombes sur Israël.

Le représentant Jamaal Bowman, un démocrate de première année de New York, est l’un des nombreux politiciens de gauche à utiliser les derniers développements du conflit israélien et palestinien pour diffuser les points de discussion du Hamas. Dans un communiqué publié mardi, Bowman a condamné Israël pour la «violation des droits civils de l’homme» des Palestiniens et a présenté un système à deux États comme une solution pour mettre fin à la violence.

Ses paroles en faveur de la Palestine et ses antécédents de critique d’Israël, comme le note le Tablet Magazine, font suite à sa condamnation d’une série de crimes haineux, de vandalisme et d’autres dommages dans plusieurs synagogues de New York visant les juifs. Quelques semaines à peine avant que Bowman ne condamne la nation juive d’Israël, Bowman a publié une déclaration conjointe avec d’autres politiciens en faveur de la communauté juive.

«Personne ne devrait être agressé ou vivre dans la peur en raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique ou de son orientation sexuelle», a-t-il déclaré. «La menace envers les synagogues et autres institutions juives est réelle et nous devons traiter ces problèmes de front. Le peuple juif a été victime de crimes haineux et de persécutions pendant des siècles, et les événements de cette semaine nous rappellent sombre que nous devons tous être vigilants pour éliminer l’antisémitisme.

D’autres législateurs progressistes tels que les membres de l’équipe, le représentant Ilhan Omar et le représentant Rashida Tlaib, ont tweeté des remarques anti-israéliennes.

«Les frappes aériennes israéliennes tuant des civils à Gaza sont un acte de terrorisme. Les Palestiniens méritent d’être protégés. Contrairement à Israël, les programmes de défense antimissile, tels que Iron Dome, n’existent pas pour protéger les civils palestiniens. Il est inadmissible de ne pas condamner ces attaques la semaine de l’Aïd », a tweeté Omar lundi.

Il n’est pas surprenant qu’un suprémaciste blanc qui a incité à une insurrection contre notre gouvernement, appelé les néo-nazis de «très braves gens» et séparé les enfants de leurs mères soutiendrait les violations des droits humains contre des enfants innocents. C’est normal d’être pro-humanité et pro-palestiniens. https://t.co/YZ8kfP2Axi – Ilhan Omar (@IlhanMN) 11 mai 2021

«L’argent des contribuables américains est utilisé pour commettre des violations des droits de l’homme. Le Congrès doit conditionner l’aide que nous envoyons à Israël et y mettre fin complètement si ces conditions ne sont pas respectées. Les déclarations ne fonctionnent pas @SecBlinken. Assez, c’est assez », a tweeté Tlaib.

. @ POTUS + @SecBlinken: Si vous avez du mal à trouver le courage de dénoncer les actions d’Israël et d’arrêter de soutenir cette violence inhumaine, essayez d’imaginer que cette famille n’est pas palestinienne. Peut-être alors mériteront-ils les droits de l’homme? https://t.co/VvjaNwRL2r – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 13 mai 2021

Tlaib a une histoire de sympathie avec les groupes anti-israéliens qui soutiennent le terrorisme au nom de la Palestine. Elle, avec Omar, a été empêchée de se rendre en Israël suite à leur position apologiste sur le terrorisme palestinien contre Israël et les juifs. Le représentant américain originaire du Michigan a également promu un mouvement international pro-palestinien de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) contre Israël, que l’administration Trump a officiellement qualifié d’antisémite.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortex a également pesé pour dire qu’Israël «infligeait la violence» de manière «inhumaine».

«Nous sommes solidaires des résidents palestiniens de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Les forces israéliennes forcent les familles à quitter leurs maisons pendant le Ramadan et leur infligent des violences. C’est inhumain et les États-Unis doivent faire preuve de leadership dans la sauvegarde des droits humains des Palestiniens », a écrit AOC.

Vingt-cinq démocrates de la Chambre ont signé mercredi une lettre demandant au secrétaire d’État américain Antony Blinken de dénoncer les actions d’Israël dans la lutte pour la terre dans le quartier de Sheikh Jarrah.

Le déplacement forcé de familles palestiniennes à #SheikhJarrah est une violation flagrante des droits humains. J’étais fier de diriger un effort avec @repmarkpocan pour appeler @SecBlinken à exercer une pression diplomatique sur Israël pour mettre fin à ces expulsions. Nous devons défendre les droits de l’homme partout. pic.twitter.com/ZIHtv5Sto6 – Membre du Congrès Marie Newman (@RepMarieNewman) 12 mai 2021

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.