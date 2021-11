Minage de Bitcoin

Des législateurs russes forment un groupe de travail sur la cryptographie pour répondre à la croissance de l’industrie minière Bitcoin

AnTy12 novembre 2021

Le président de la législature russe, la Douma d’État, a appelé à la création d’un nouveau groupe de travail pour se concentrer sur les crypto-monnaies avec un accent particulier sur l’industrie minière locale en croissance rapide.

Cette semaine, Vyacheslav Volodin a demandé à son adjoint Aleksei Gordeyev de créer un groupe de travail intercomités sur la crypto-monnaie. Cette commission sera dirigée par Andrey Lugavoy, premier vice-président de la commission de la sécurité et de la lutte contre la corruption, qui avait initialement poussé la question devant la session plénière.

« Nous avons préparé un projet de loi, et nous le présenterons sans faute », a déclaré Lugavoy jeudi et a souligné que la discussion sur cette question est déjà mûre.

Lugovoi a déclaré que les mineurs s’enrichissent, ce qu’il évalue à 2 milliards de dollars par an, aux dépens de la population et ne paient pas d’impôts.

« En raison du manque de réglementation du chiffre d’affaires de la crypto-monnaie, les forces de l’ordre tombent généralement dans une impasse, car elles ne peuvent pas établir de signes d’un crime dans les activités des individus et prendre les décisions procédurales nécessaires. »

Comme nous l’avons signalé, depuis que la Chine a sévèrement réprimé le minage de crypto, les mineurs se sont déplacés à l’étranger vers les États-Unis, le Kazakhstan et la Russie.

Récemment, il est également apparu que les régulateurs envisageaient une proposition des géants russes du pétrole et du gaz pour leur permettre d’exploiter la crypto à l’aide de gaz de torche.

Il y a quelques mois, en octobre, le gouverneur Igor Kobzev a envoyé une lettre au vice-Premier ministre russe Alexander Novak disant qu’une région sibérienne, connue pour son électricité bon marché, avait vu sa consommation d’énergie au détail augmenter de 159% cette année, par rapport aux niveaux de 2020 en raison d’un « avalanche » de crypto-minage souterrain.

Dans sa lettre, Novak a déclaré que cela entraînait des charges importantes sur le réseau électrique avec un risque d’accidents et d’urgences et appelait à des tarifs d’électricité plus élevés pour les mineurs.

Le même mois, le président Vladimir Poutine a également déclaré que la crypto-monnaie peut devenir une unité de règlement et qu’elle « a le droit d’exister et peut être utilisée comme moyen de paiement ».

Tout comme la Russie, le gouvernement du Kazakhstan prévoit de sévir contre les mineurs « gris » non enregistrés, qui, combinés aux mineurs enregistrés « blancs », représentent environ 8 % de la capacité totale de production d’électricité du pays. Il prévoit en outre de proposer plus de taxes sur les mineurs.

