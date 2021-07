Des loyers sous pression en raison de la hausse de la vacance

Du côté de l’offre, NCR dispose d’un solide pipeline d’environ 7,7 MSF au deuxième semestre 2021, dont plus de 50 % devraient être achevés à Noida et le reste à Gurgaon. Le stock global devrait s’élever à 134,7 MSF à la fin de 2021. (Image représentative)

La demande d’espaces de bureaux à Delhi NCR devrait rester stable à 4,5 millions de pieds carrés (MSF) en 2021 par rapport à la période de l’année dernière, car les occupants continueront d’adopter une approche prudente et de se concentrer sur la réévaluation de leur portefeuille immobilier, Savills India mentionné.

« La location de bureaux devrait être au même niveau qu’en 2020, et donc attendue à environ 4,5 MSF pour 2021. La demande au second semestre sera tirée par des délocalisations à hauteur d’environ 2 MSF car les utilisateurs continueront d’adopter une approche prudente et se concentrer sur la réévaluation de leur portefeuille immobilier », a déclaré le cabinet de conseil en immobilier.

Les utilisateurs de la technologie, du BFSI, du conseil et de la fabrication devraient mener la demande en 2021. Plusieurs utilisateurs continueront d’appliquer des stratégies de lieu de travail hybride dans les mois à venir, ce qui se traduira par des portefeuilles d’actifs légers, principalement pour les entreprises de taille moyenne, a-t-il ajouté.

Savills s’attend à ce que les locations restent stables dans la plupart des micro-marchés de Gurgaon, Noida et Delhi. Cependant, la hausse des taux de vacance devrait exercer une pression à la baisse sur les loyers au second semestre 2021. Le taux de vacance s’élève à 22,5 % en juin 2021, la dynamique locative n’ayant pu suivre le rythme des nouvelles livraisons et plusieurs utilisateurs ont revu leur empreinte immobilière. Les valeurs locatives moyennes ont baissé d’environ 3% en glissement annuel.

Du côté de l’offre, NCR dispose d’un solide pipeline d’environ 7,7 MSF au deuxième semestre 2021, dont plus de 50 % devraient être achevés à Noida et le reste à Gurgaon. Le stock global devrait s’élever à 134,7 MSF à la fin de 2021.

« Nous prévoyons que le marché restera actif au second semestre avec plus de 2,5 MSF de besoins actifs à Noida et Gurgaon, principalement en raison des délocalisations et des expansions partielles. Les occupants continuent de revoir leur stratégie globale de portefeuille pour l’aligner sur les priorités post-pandémiques d’optimisation et de croissance du portefeuille. Le secteur technologique restant robuste et l’externalisation croissante des marchés américains, la demande devrait reprendre vers la fin du quatrième trimestre et contribuera à accélérer la reprise du marché immobilier commercial », a déclaré Shweta Sawhney, directeur général de Savills India (Delhi NCR).

Le premier trimestre 2021 a vu l’activité du marché reprendre mais l’absorption nette pour le S1 2021 est restée modeste par rapport au S1 2020. L’absorption brute de bureaux de la région a chuté de 38% en glissement annuel à 2 MSF au S1 2021. NCR a vu une offre supplémentaire de 4 MSF, enregistrant un baisse de 12% par rapport au S1 2020.

