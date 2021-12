Des lunettes de « réalité assistée » devenues grand public ?

TL;DR

Oppo a annoncé ses nouvelles lunettes de «réalité assistée» lors de l’Inno Day 2021. Le portable appelé Oppo Air Glass fournit des lectures tête haute d’informations en temps réel aux utilisateurs. L’Air Glass fera ses débuts en Chine au début de 2022.

Le port quotidien de lunettes de réalité augmentée (AR) n’a pas vraiment décollé. On peut soutenir que Google Glass a effrayé à la fois les consommateurs et les entreprises de porter et de développer des appareils dans ce domaine bien avant que la technologie ne puisse mûrir. Cependant, Oppo espère remettre en cause cette perception avec ses Air Glass, ses nouvelles lunettes de « réalité assistée ».

La société n’est pas étrangère aux lunettes AR, ayant présenté le verre AR encombrant d’origine en 2019 et une version améliorée et plus portable un an plus tard. Alors que ces deux exemples se sont d’abord concentrés sur des expériences de contenu immersives, Oppo affirme que l’Air Glass est un concept tout à fait différent, offrant aux utilisateurs des données pertinentes et en temps réel à la volée. Pensez aux lectures de votre agenda quotidien, de votre liste de courses, de l’assistance à la navigation détaillée, des données de santé en temps réel, des transcriptions en direct ou des conditions météorologiques actuelles.

Spécifications du verre Oppo Air

La société décrit Air Glass comme un affichage tête haute qui se fixe aux montures avec des verres correcteurs si nécessaire. L’Air Glass pèse 30 grammes et Oppo espère qu’il sera suffisamment léger pour éviter l’inconfort des porteurs.

Un microprojecteur personnalisé utilisant une configuration micro-LED avec une lentille en verre en cinq pièces est au centre de la fonctionnalité de l’appareil. Oppo affirme que cela offre des pics de luminosité de trois millions de nits, diffusant des informations visuelles sur deux couches de verre saphir incrustées dans les verres. Les utilisateurs peuvent contrôler l’Air Glass à l’aide de gestes de la tête, de touchers ou de commandes vocales.

Notamment, le Qualcomm Snapdragon Wear 4100 alimente l’Air Glass – un chipset que vous trouverez dans le TicWatch Pro 3. Bien que cette puce devrait fournir beaucoup de puissance informatique, Oppo affirme que l’Air Glass ne durera que trois heures avec l’écran allumé. . Cela s’étend à 20 heures en mode veille.

Enfin, Oppo a également créé une application de hub de contrôle principal pour ses appareils Android et la montre Oppo pour contrôler l’Air Glass, tandis qu’il est également prévu un SDK ouvert pour les développeurs.

Prix ​​et disponibilité

Alors, quand pouvez-vous acheter l’Air Glass ? Eh bien, pas avant un certain temps si vous vivez en dehors de la Chine. Oppo note que l’Air Glass sera initialement mis en vente dans ce pays uniquement, mais les acheteurs devront attendre le premier trimestre 2022 pour en acheter une paire. Oppo n’a pas encore annoncé les détails des prix.

