Des lycéens du Texas ont couru le “ commerce des esclaves ” en ligne pour les étudiants noirs ⋆ .

Une prétendue «vente aux enchères» d’esclaves en ligne dans un lycée de banlieue du Texas a laissé les avocats indignés par plus que les étudiants impliqués.

L’un des principaux avocats des droits civiques du pays dénonce la manière dont le sentiment raciste est cultivé aux États-Unis.

Avocat basé au Texas Lee Merritt a attiré l’attention sur les attitudes d’avant-guerre exposées parmi de nombreuses familles blanches dont les enfants fréquentent des classes dans le district scolaire indépendant d’Aldo (ISD) juste à l’ouest de Fort Worth. Il n’a pas hésité à faire référence à la langue impliquée dans la fausse vente aux enchères – qui comprenait le mot N.

«Les étudiants blancs de @AledoISD ont organisé une vente aux enchères d’esclaves sur Snapchat où ils ont vendu des camarades de classe noirs entre 1 et 100 dollars», a noté Merritt via Twitter mardi. «Le racisme qui se répand dans notre politique, notre sécurité publique, notre sécurité nationale est en train d’incuber dans nos écoles.»

Les étudiants blancs de @AledoISD ont organisé une vente aux enchères d’esclaves sur Snapchat où ils ont vendu des camarades de classe noirs pour entre 1 et 100 $. Le racisme qui envahit notre politique, notre sécurité publique, notre sécurité nationale est en train d’incuber dans nos écoles. pic.twitter.com/jkdKXZfHz2 – S. Lee Merritt, Esq. (@MeritLaw) 13 avril 2021

Les élèves en question fréquentent le campus Daniel Ninth Grade et ont finalement été arrêtés après avoir créé diverses discussions de groupe sur les réseaux sociaux où ils ont cyberintimidé et harcelé des élèves en raison de leur race et d’autres caractéristiques physiques. L’un s’appelait «la traite des esclaves». Un autre s’appelait “[N-word] Cultiver.”

Certains parents n’étaient pas satisfaits de la réponse du district.

«Cela me rend malade du point de vue, ‘Qui pensent-ils être? Qu’est-ce qui leur donne le droit de penser qu’ils peuvent faire ça à quelqu’un d’autre? » Mark Grubbs, a déclaré un parent de trois anciens étudiants d’Aldo ISD à KXAS, une filiale locale de NBC. «Appelant cela de la cyberintimidation plutôt que de l’appeler du racisme, ils tolèrent le comportement, et c’est ce qui me touche vraiment.»

Grubbs a déclaré qu’il avait finalement retiré ses enfants du quartier à cause du «racisme» négligé que les responsables d’Aldo ISD permettaient de s’épanouir dans cette zone extrêmement blanche.

Mais le surintendant du district, Dr. Susan Bohn, a déclaré lundi dans un e-mail aux parents que “[t]il n’y a pas de place pour le racisme ou la haine dans l’Aldo ISD, point final », a rapporté la filiale d’ABC WFAA-TV.

«Je n’ai pas été choqué honnêtement à cause de la communauté dans laquelle nous vivons», a déclaré Aledo ISD, parent Ella Bullock dit KXAS.

Selon le Fort Worth Star-Telegram, Bohn a déclaré que le district avait ouvert «une enquête immédiate et approfondie» qui comprenait l’application de la loi après avoir appris «un incident impliquant des étudiants» il y a plus de deux semaines.

«Nous avons officiellement déterminé que le harcèlement racial et la cyberintimidation avaient eu lieu et nous avons assigné des sanctions disciplinaires conformément à notre politique et au code de conduite des étudiants», a déclaré le «message important» du district. «Cet incident a causé une douleur énorme aux victimes, à leurs familles et aux autres étudiants de couleur et à leurs familles, et nous en sommes profondément attristés.»

«Après avoir été informé de l’incident, l’Aldo ISD s’est immédiatement engagé dans des conversations et des communications avec les élèves et le groupe d’étudiants impliqués, ainsi qu’avec leurs parents, et a précisé que les déclarations et la conduite qui visent un élève en raison de son la race est non seulement interdite, mais a également un impact profond sur les victimes », poursuit le message. «Nous avons également partagé ce message avec le personnel et les parents du campus.»

Cette déclaration, cependant, était légère sur les détails; les détails ont été rendus disponibles par des militants locaux de gauche.

«Pouvez-vous imaginer ce que c’est que pour quelqu’un de mettre un prix sur votre tête?» Leader progressiste du comté de Parker Tony Crawford dit le Star-Telegram. “Je ne peux pas imaginer l’embarras et la douleur que les gens avec qui vous êtes peut-être amis ont cette conversation.”

Crawford a ajouté qu’il estimait que la gestion du problème par le district était «un autre parmi une longue série d’incidents balayés sous le tapis».

Notamment, le district scolaire n’a divulgué aucune information sur le nombre d’élèves impliqués, quel groupe d’élèves était impliqué ou quelle forme de punition ils ont reçu.

