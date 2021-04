Un juge fédéral a statué qu’Apple avait sciemment vendu des Mac défectueux, en réponse à une demande de recours collectif contre l’entreprise. Le procès porte sur le défaut de «lumière de scène» du MacBook Pro, dans lequel le rétroéclairage prend l’apparence d’un éclairage de scène au bas de l’écran avant de tomber complètement en panne par la suite.

Le juge a déclaré que le tribunal examinerait également les allégations selon lesquelles Apple aurait supprimé les messages du forum se plaignant du problème …

Apple a d’abord refusé les réparations sous garantie sur les machines concernées, avant de créer un programme de service de rétroéclairage de l’écran pour y remédier dans le modèle 13 pouces, mais a exclu le modèle 15 pouces. Les plaignants dans le recours collectif allèguent qu’Apple a continué à vendre des modèles de 15 pouces dont elle savait qu’ils étaient sujets à cette faute, sans en avertir les consommateurs.

Law360 rapporte que le juge a restreint la portée du procès, mais lui a permis de se poursuivre.

Le juge de district américain Edward Davila a déterminé que les allégations des consommateurs selon lesquelles Apple aurait mené des tests intensifs de pré-lancement, qui, selon les consommateurs, ont été menées par une équipe d ‘«ingénieurs en fiabilité» qui ont effectué des tests de résistance et d’autres procédures qui auraient alerté Apple sur les défauts derrière les pannes d’affichage démontrent suffisamment qu’Apple était au courant du défaut allégué.

iFixit a constaté que le problème était qu’Apple était passé à un câble ruban beaucoup plus fin dans les modèles concernés. Cela les a amenés à se déchirer, ce qui s’est d’abord manifesté comme le problème de la «lumière de la scène» – une usure continue entraînant finalement une panne complète du rétroéclairage.

Dans un laps de temps apparemment court, ces câbles commencent à se fatiguer et à se déchirer. Le câble de rétroéclairage est généralement le premier à être utilisé, produisant les fameux symptômes de «lumière de scène», et finissant par céder entièrement lorsque l’ordinateur portable est ouvert à plus d’environ 40 °.

Quand il a fait ses débuts, le design semblait parfait. Mais comme toujours, le diable est dans les détails. Apple a opté pour des câbles flexibles fins et fragiles, par opposition aux câbles métalliques plus robustes utilisés dans les conceptions précédentes qui pouvaient être acheminés à travers la charnière au lieu d’être enroulés autour d’elle, aidant à atténuer le stress des ouvertures et fermetures répétées.