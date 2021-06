Des maisons pod avec seulement 5 £ de frais de fonctionnement hebdomadaires seront construites à Londres

U

p jusqu’à 200 maisons « pod » avec des coûts de fonctionnement inférieurs à 5 £ par semaine doivent être construites dans le cadre d’un projet de 12 millions de £ pour fournir un logement aux sans-abri à Londres.

Les logements, entièrement meublés avec cuisine et salle de bain, sont tous respectueux de l’environnement et le projet a été lancé par un garçon de 10 ans qui a fait don de son argent de fée des dents à des œuvres caritatives pour les sans-abri.

La gentillesse de Malachi Justin a encouragé les autres à faire un don et à financer 60 nouveaux modules de construction à Ilford, dans l’est de Londres.

Le succès de ce projet a été tel que l’Armée du Salut, Citizens UK et le développeur Hill Group ont uni leurs forces pour construire jusqu’à 200 modules supplémentaires. Ils ont coûté un peu moins de 47 000 £ à construire.

Chaque maison devrait également durer environ soixante ans et les conseils et les propriétaires fonciers ont été invités à identifier des « petites parcelles de terrain » où les unités peuvent être construites. Les pods sont si économes en énergie qu’ils ne coûtent qu’environ 5 £ par semaine pour fonctionner par semaine, selon les développeurs.

Pour marquer le partenariat, un pod “SoloHaus” – une maison conçue pour une personne seule – a été dévoilé lundi sur le terrain de l’abbaye de Westminster.

Le groupe appelle maintenant le gouvernement, les autorités locales et les propriétaires fonciers à se joindre à eux.

Le lieutenant-colonel Drew McCombe, de l’Armée du Salut, au nom du partenariat, a déclaré : « Nous avons des maisons modulaires bien conçues prêtes à être installées, une expertise nationale dans le soutien aux personnes sans-abri et des projets déjà en cours.

« Logement modulaire comme Malachi Place [site in Ilford] est une alternative plus rentable et de meilleure qualité à l’hébergement temporaire.

« Nous avons besoin que le gouvernement et les autorités locales donnent un permis de construire pour les logements modulaires, d’autant plus que les ministres ont raté leur objectif de fournir des logements aux personnes qui ont dormi dans la rue en mars 2020. »

L’Armée du Salut essaie d’héberger en moyenne 4 000 personnes qui étaient officiellement sans abri chaque nuit à travers le Royaume-Uni.

Andy Hill, directeur général de The Hill Group, a déclaré : « Travailler avec l’Armée du Salut et Citizens UK signifie que nos maisons modulaires SoloHaus peuvent faire une réelle différence tangible pour les sans-abri dans tout le pays et ont ajouté une puissance de feu incroyable à notre programme Foundation 200 pour offrir 200 maisons.

« Lorsque l’entreprise a fêté son 20e anniversaire en 2019, offrir une solution au sans-abrisme était notre façon de redonner quelque chose.

“Nous avons déjà fait don de maisons à des associations caritatives locales à Cambridge et à d’autres projets engagés.”

Matthew Bolton, directeur exécutif de Citizens UK, a ajouté : « Notre expérience à Malachi Place a été le point de départ de notre partenariat avec l’Armée du Salut, avec l’ambition de développer des logements modulaires pour les personnes sans domicile fixe dans nos sections locales.

«La création d’un système de logement et de protection sociale plus humain est une priorité à long terme pour Citizens UK, et nous avons activement réuni des politiciens, des décideurs et des dirigeants communautaires pour faire face à ce que nous considérons comme une véritable crise.

« Nous espérons obtenir un soutien solide au sein du ministère du Logement pour garantir que les nouvelles sources de financement permettront aux autorités locales de demander un financement en capital et en revenus pour soutenir notre programme et aider les gens à reconstruire leur vie, à être des membres appréciés de leurs communautés, à gagner la confiance pour trouver du travail et trouver un logement plus permanent.