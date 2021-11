Des managers non annoncés mènent la course au titre de Serie A

Cet été en Serie A a été dominé par le retour de Jose Mourinho, Massimiliano Allegri et Maurizio Sarri dans l’élite italienne. Cependant, jusqu’à présent cette saison, la course au Scudetto se déroule entre deux managers méconnus de Naples et de l’AC Milan.

Napoli et l’AC Milan ont sept points d’avance sur l’Inter Milan, champion en titre. Les deux n’ont perdu que deux points jusqu’à présent cette saison. C’est une course qui semble prête à aller jusqu’au bout.

Des managers non annoncés en tête de la course au titre de Serie A

Stefano Pioli continue de transformer l’AC Milan

Il est juste de dire que les fans de l’AC Milan n’étaient pas vraiment enthousiasmés par la nomination de Stefano Pioli en octobre 2019. Pour être honnête, c’est probablement un euphémisme. Le jour où Pioli a été annoncé comme le nouveau patron des Rossoneri, #PioliOut était la principale tendance en Italie.

Cependant, il a prouvé que ses détracteurs avaient tort. Pioli a transformé l’AC Milan d’un club qui va nulle part rapidement à une équipe prétendant au titre.

Lors de sa première saison complète en charge, il les a guidés vers une deuxième place et un retour en Ligue des champions, ce qui faisait allusion aux Rossoneri depuis sept ans. Cette saison, il a guidé l’AC Milan vers son meilleur début de saison en Serie A en 122 ans d’histoire.

La plus grande clé du succès de l’AC Milan sous Pioli a été le partenariat entre Franck Kessie et Ismael Bennacer au milieu de terrain. Le duo forme le cœur de l’équipe et les deux sont industrieux et travailleurs. Ils ont permis aux joueurs offensifs de Milan de s’épanouir. Parmi eux, Zlatan Ibrahimović qui, à 40 ans, joue toujours au plus haut niveau.

La vision claire de l’AC Milan

Pioli a également mis en place une vision et un style de jeu clairs. Il a bien acheté, Simon Kjaer étant la pierre angulaire de la ligne de fond de Milan. Le nouveau gardien Mike Maignan impressionne après avoir été signé pour remplacer Gianluigi Donnarumma, parti cet été pour le Paris Saint-Germain.

Milan a montré qu’il était un match pour tout le monde et impressionné contre Liverpool et l’Atletico Madrid en Ligue des champions. Dans les deux matchs, ils ont eu la malchance de ne marquer aucun point. Dimanche, ils affrontent leurs rivaux de l’Inter lors du premier derby milanais de la saison. Une victoire leur donnerait 10 points d’avance sur les Nerazzuri.

Pioli n’a pas d’honneurs majeurs à son nom en tant que manager, mais quelle meilleure façon de commencer qu’avec le titre de Serie A. Dans leur forme actuelle, vous ne mettriez pas cela de côté.

Spalletti transforme Napoli en challenger du titre de Serie A

La saison dernière, Napoli a terminé à une décevante cinquième place. D’éternels challengers pour le titre sous Maurizio Sarri, Napoli a terminé les deux dernières saisons en dehors des quatre premiers. Mais cette saison, Luciano Spalletti semble prêt à relever un sérieux défi pour le titre avec la Gli Azzurri. Nommé cet été, Spalletti a connu un succès décent en tant que manager, contrairement à Pioli.

Il a remporté deux Coppa Italia et une Supercoupe d’Italie avec la Roma. Il a également guidé le Zenit vers deux titres de champion de Russie, une Coupe de Russie et une Super Coupe de Russie. Pendant son séjour à l’Inter Milan, Spalletti les a ramenés en Ligue des champions pour la première fois en six ans.

Ce fut un début incroyable pour Spalletti à Naples. Il a remporté neuf de ses 10 premiers matches de championnat et a encaissé trois buts dérisoires, le moins dans les cinq meilleures ligues européennes.

La nouvelle formation a été très efficace pour Naples

Spalletti a décidé d’utiliser une formation en 4-3-3 avec deux milieux de terrain box-to-box en Piotr Zielenski et André-Frank Zambo Anguissa de chaque côté de Fabian Ruiz. Cela a permis à l’international espagnol de mieux voir le ballon et de dicter le jeu.

De plus, Napoli cherche à mettre ses adversaires sous pression dans le dernier tiers, ce qui leur permet essentiellement de les épingler, de s’installer dans la moitié de terrain adverse et d’avoir une base pour leur vague d’attaques.

Spalletti tire également le meilleur parti de l’attaquant Victor Osimhen. L’international nigérian a connu une première saison stop-start avec un mélange de blessures et de Covid entravant son impact du côté de Naples. Mais il commence à montrer pourquoi Napoli a payé 81,3 millions d’euros. Il a marqué cinq buts en neuf matches de Serie A. Dans la formation choisie par Spalletti, Osimhen voit beaucoup de ballon autour de la surface de réparation. Le manager le traite comme un numéro neuf.

L’année dernière, le plus grand joueur de Naples, Diego Maradona, est décédé. Maradona a aidé Napoli à remporter deux titres de Serie A. Luciano Spalletti sait que s’il doit guider Napoli vers son premier titre depuis 1990, la forme d’Osimhen sera la clé de leurs aspirations au titre.

Photo principale

Intégrer à partir de .