Des manifestants anti-vaccin prennent d’assaut le centre de test Manchester Covid alors que des milliers de personnes descendent à Londres | Royaume-Uni | Nouvelles

De grandes foules se sont rassemblées au centre de test Express de la ville, où elles ont apposé des autocollants de théoriciens du complot sur les fenêtres. La police a été forcée de monter la garde à l’extérieur du centre de test alors que les manifestants scandaient tout en tenant des banderoles anti-verrouillage. Plus au sud, des milliers de manifestants sont également descendus dans le centre de Londres pour protester contre le Freedom Day et les passeports vaccinaux très contestés.

Le théoricien du complot et sceptique des vaccins Piers Corbyn a assisté à l’événement dans la capitale.

Kate Shemirani, une ancienne infirmière devenue anti-vaxxer, était également présente.

Des foules immenses se sont rassemblées dans des quartiers populaires, dont Trafalgar Square, où elles ont brandi des banderoles pour protester contre l’utilisation des vaccins.

Lundi dernier marquait le “Jour de la liberté” en Angleterre, qui a vu pratiquement toutes les restrictions dans le pays s’assouplir près de 18 mois après le début de la pandémie.

Plus tard dans la journée, Boris Johnson a annoncé dans une adresse virtuelle à la nation que des passeports vaccinaux seraient requis à partir de fin septembre pour toute personne souhaitant entrer dans une boîte de nuit.

Cela signifie que seuls ceux qui ont reçu les deux doses d’un vaccin seront autorisés à danser toute la nuit dans l’un des milliers de lieux à travers le pays dans le cadre des efforts visant à stimuler la vaccination chez les 18-30 ans.

Mais lundi, des manifestants anti-verrouillage ont également affronté la police à Londres, bombardant des officiers de bouteilles – malgré la levée des règles le même jour.

Les manifestants ont afflué dans la capitale brandissant des pancartes anti-vaccination et anti-police.

LIRE LA SUITE: La variante gamma a «un taux d’attaque élevé même chez les personnes entièrement vaccinées»

« Les cas se multiplient, on peut constater l’extrême contagiosité de la variante Delta.

“Mais nous avons cette immense satisfaction que le programme de vaccination ait très gravement affaibli le lien entre infection et hospitalisation, et entre infection et maladie grave et décès.

“Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît soyez prudent et passez demain à l’étape suivante avec toute la prudence et le respect qu’il faut pour les autres.

“Et surtout, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, quand on vous demande d’obtenir ce deuxième jab, obtenez le jab, s’il vous plaît avancez et faites-le.”

Samedi, Public Health England (PHE) a déclaré que 31 795 autres cas de Covid avaient été signalés.

Dans l’ensemble, 46 519 998 premières doses d’un vaccin ont été administrées et 36 953 691 secondes doses administrées.