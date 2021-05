Des manifestants anti-vaccination prennent d’assaut le centre commercial Westfield et affrontent la police

Des photos et des vidéos du centre commercial montrent un énorme groupe de personnes se heurtant à la police alors qu’elles tentaient d’entrer dans le bâtiment.

Une fois à l’intérieur, les manifestants ont allumé des fusées éclairantes rouges alors que le personnel terrifié s’enfermait dans les magasins et que les clients s’enfuyaient.

Les agents ont rapidement pris le contrôle de la situation et ont renvoyé les manifestants à l’extérieur.

Vers 19 heures, le Met a tweeté : « La situation est maintenant calme à Westfield, W12. Les agents restent sur les lieux et la foule se disperse.

Le groupe s’est rendu du centre de Londres à Shepherds Bush en début de soirée.

Vers 18h30, le Met a déclaré: «La 3ème démonstration est maintenant à Westfield et cause des perturbations significatives pour la communauté locale et les entreprises, la police est sur place.

«Le MPS exhorte vivement ceux qui participent à cette démo à rentrer chez eux. Ne pas le faire peut entraîner la prise de mesures coercitives. »

Les manifestants s’étaient rassemblés plus tôt dans la journée sur la place du Parlement pour protester contre les restrictions de Covid et le déploiement du vaccin.

Beaucoup avaient voyagé de l’extérieur de la capitale.

Certains ont affirmé que la pandémie était un canular tandis que d’autres portaient des pancartes indiquant «Mon corps, mon choix» et ont protesté contre l’idée de passeports vaccinaux.

Plusieurs personnes ont déclenché des bombes fumigènes et une a lancé un feu d’artifice.

Un homme, qui n’a pas donné son nom, a déclaré qu’il était venu « parce que je veux être libre et je veux que vous soyez libre et le gouvernement nous ment ».

Une autre a déclaré qu’elle y avait assisté parce que la presse “nous ment”.

Vers 13 h 20, la foule avait commencé à se disperser et à se diriger vers Whitehall.

Après que la foule se soit dispersée de la place du Parlement, elle s’est dirigée vers Whitehall, passant devant Leicester Square et vers Hyde Park.

Parmi la foule se trouvait la présentatrice de télévision et nutritionniste Gillian McKeith.

Elle a écrit en ligne : « Présentez-vous aujourd’hui. Ne vous plaignez pas que des libertés vous soient enlevées si vous ne vous présentez pas. Annulez quoi que ce soit d’autre sur le chemin aujourd’hui. Il faut être là…”

Des centaines de manifestants de Kill The Bill se sont également réunis à Russell Square à Londres pour protester contre le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux.

Les propositions contenues dans le nouveau projet de loi incluent des heures de début et de fin pour les protestations et les limites de bruit. En vertu des nouvelles règles, ceux qui endommagent les monuments commémoratifs pourraient également être condamnés à des peines de prison pouvant aller jusqu’à dix ans.

Le projet de loi pourrait également étendre les pouvoirs d’interpellation et de fouille et comprend une infraction de «causer intentionnellement ou imprudemment la nuisance publique».

Il est conçu pour empêcher les gens d’occuper les espaces publics et de faire des choses comme se suspendre à des ponts ou s’attacher à des monuments.

Le Met a publié une lettre ouverte à ceux qui manifestaient samedi.

La police “a exhorté les gens à se conformer aux restrictions qui s’appliquent aux grands rassemblements”.

La semaine dernière, sept manifestants ont été arrêtés lors d’une manifestation pro-Palestine à Londres.

Les gens participent à une manifestation anti-vaccin sur la place du Parlement

Le surintendant principal Andy Walker a déclaré qu’en dépit des arrestations, la manifestation s’était déroulée “en toute sécurité et sans incident”.

Il a déclaré : « Nous avons vu un nombre important de personnes se rassembler dans le centre de Londres pour participer à une manifestation.

« Notre plan de maintien de l’ordre a été mis en œuvre avec succès et je suis heureux que l’événement principal se soit déroulé en toute sécurité et sans incident.

“Nous avons réagi rapidement à la décision d’un petit groupe de rompre avec la manifestation principale et lorsque des infractions ont été identifiées, des arrestations ont été effectuées.”