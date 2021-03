Des manifestants attaquent le véhicule du président argentin à Chubut

Un groupe de manifestants anti-mines le véhicule a été lapidé dans lequel le président argentin Alberto Fernández voyageait lors de sa visite à Lago Puelo, dans la province de Chubut, l’une des villes touchées par les récents incendies de forêt.

Fernández a pu monter dans le véhicule avec beaucoup de difficulté pendant que les manifestants criaient des slogans contre l’exploitation minière et contre le gouverneur de la province, Mariano Arcioni.

Les manifestants ont jeté des pierres puis ont frappé les vitres du véhicule présidentiel, qui ce n’était pas gardé. Après l’incident, la délégation présidentielle a suspendu l’itinéraire prévu et s’est rendue à l’hélicoptère de la police fédérale qui a achevé le transfert.

Le président a commenté les faits selon lesquels les manifestants «sont plus préoccupés par le problème minier (que par les incendies), mais c’est un problème de province, pas le mien, et les habitants de Chubut doivent le résoudre. « Je connais parfaitement les deux regards qu’il y a, mais ce n’est pas mon problèmeLes habitants de Chubut doivent le résoudre », a-t-il insisté.

Le maire de Lago Puelo, a répondu au président en déplorant ce qui s’est passé et en affirmant que « les habitants de Lago Puelo non représenté<< en l'occurrence, ainsi que sa volonté de continuer à travailler avec le gouvernement argentin.

En revanche, le ministre de la Sécurité de Chubut, Federico Massoni, a blâmé « la maison militaire » chargée de la sécurité du président pour les événements et que le gouvernement provincial a reçu un faux itinéraire, tel que collecté Clairon.

Massoni a accusé Gustavo Castro d’être l’un des organisateurs de la manifestation une autorité politique du Lago Puelo, qui a démissionné de ses fonctions après les incidents.

Massoni a été blâmé pour l’événement par le maire de la ville de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. « Doit analyser l’opérationhonteux organisé par le ministre de la Sécurité de la province, pour contenir les actions de ces quelques violents « , a-t-il affirmé via son compte Twitter. Massoni, à son tour, accuse Luque.

Le parlement régional de Chubut est en train de traiter un projet de projet minier, mais jusqu’à présent, il n’a pas été approuvé car dans les deux tentatives enregistrées, il y avait attaques et menaces aux députés au nom des groupes identifiés par le slogan «Non es non» qui s’oppose au projet minier.