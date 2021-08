Des manifestants jettent des bouteilles sur la police alors que Melbourne entre dans le sixième verrouillage .

Les manifestants sont descendus dans la rue pour protester alors que Melbourne entrait dans un autre verrouillage (Photo: Rex)

Il y a eu des scènes de colère dans les rues de Melbourne alors que la ville entrait dans son sixième verrouillage en raison de la propagation de la variante Delta Covid.

Les manifestants se sont affrontés avec la police et ont lancé des bouteilles et d’autres missiles tandis que les policiers ont répondu en procédant à des arrestations et en utilisant du gaz poivré pour tenter de disperser la foule.

La marche de la gare de Flinders Street au Parlement a appelé au limogeage du premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, alors qu’il a de nouveau émis des ordonnances de séjour à domicile pour la deuxième plus grande ville d’Australie.

M. Andrews a donné un préavis de moins de quatre heures indiquant que l’État fermerait ses portes jeudi soir.

Il a déclaré que son gouvernement n’avait pas d’autre choix car seulement 20% des adultes australiens avaient été complètement vaccinés mercredi.

Le chef de l’État a déclaré que Melbourne et l’État de Victoria environnant seront fermés pendant sept semaines après la détection de huit nouvelles infections dans la ville.

“Pour être vraiment franc, nous n’avons pas assez de personnes vaccinées et, par conséquent, c’est la seule option qui s’offre à nous”, a déclaré M. Andrews.

« Le temps viendra où nous aurons beaucoup plus d’options. Mais ce n’est pas maintenant.

Les manifestants tenaient des pancartes et des pancartes critiquant le verrouillage (Photo: REX)



La police a appelé la foule à rentrer chez elle (Photo: .)



Le verrouillage instantané a été annoncé jeudi soir (Photo: REX)

Des centaines d’anti-vaxxers se sont réunis pour s’opposer aux nouvelles règles et ont crié «liberté» et «pas de verrouillage».

Un homme a été filmé en train d’être cloué au sol et arrêté par la police sur les marches de la gare.

Bien que certains enfants aient été présents lors du rassemblement, les choses sont rapidement devenues hostiles et des affrontements ont éclaté lorsque les manifestants ont ignoré les appels de la police pour s’éloigner.

La police de Victoria a procédé à 15 arrestations lors de la manifestation et infligera à 16 autres des amendes pour violation des ordonnances de santé publique.

Les manifestants ont demandé le limogeage du premier ministre de l’État (Photo: .)



La police a arrêté 15 personnes (Photo: REX)



Les cas de Covid se propagent à un moment où une grande partie de l’Australie n’a pas été vaccinée (Photo: REX)

Ils enquêtent également sur l’agression présumée d’un policier qui a apparemment été poussé au sol et à coups de pied, le laissant avec des “coupures et écorchures mineures”.

Le commissaire adjoint Luke Cornelius a déclaré que quatre des personnes arrêtées étaient connues de la police en tant qu’organisateurs de manifestations.

“Tous les contrevenants reconnus récidivistes feront également l’objet d’accusations appropriées et seront traduits devant le tribunal pour éviter qu’ils ne récidivent”, a-t-il déclaré.

Le dernier verrouillage de Melbourne a commencé lorsque les autorités ont signalé 14 sites où des infections peuvent avoir été transmises.

La marche est rapidement devenue laide alors que les manifestants se sont affrontés avec la police (Photo: REX)



La police enquête sur plusieurs incidents présumés (Photo: .)



Les gens ont reçu un préavis de moins de quatre heures que l’État se verrouille (Photo: Rex)

Les nouveaux sites d’exposition à Covid annoncés jeudi soir comprenaient deux vols Virgin Airlines, des centres commerciaux et un terminal d’aéroport.

Andrews a accusé l’État voisin de la Nouvelle-Galles du Sud d’avoir mis trop de temps à verrouiller Sydney après qu’un chauffeur de limousine qui a été infecté lors du transport d’un équipage américain de l’aéroport de Sydney a été testé positif à la variante Delta le 16 juin.

La Nouvelle-Galles du Sud a signalé jeudi sa pire journée depuis le début du verrouillage de Sydney le 26 juin avec un record de 262 nouvelles infections locales et cinq décès.

La première ministre de l’État, Gladys Berejiklian, a déclaré que quatre des morts n’avaient pas été vaccinés. L’un d’eux a reçu une dose unique du vaccin à deux injections AstraZeneca fin mai.

