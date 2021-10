Des manifestants tentent de prendre d’assaut le Barclays Center à cause du problème du vaccin contre Kyrie

Lire du contenu vidéo

Kyrie Irving en a quelques-uns dans son coin qui sont prêts à faire la guerre pour lui à cause de sa position sur les vaccins – et nous voulons dire cela littéralement … parce qu’ils faisaient exactement cela ce week-end.

Un groupe de manifestants est descendu dans la rue dimanche pour défendre la star des Brooklyn Nets, qui est actuellement sur la touche car il n’est pas vacciné …

Eh bien, ces gens pensent que c’est BS – et apparemment, ils avaient hâte d’entrer pour informer les responsables des Nets de première main, car ils tentaient de prendre d’assaut l’entrée principale du Barclays Center … peu de temps avant le dénonciation contre les Hornets.

Regardez ces images… les manifestants se sont affrontés avec la sécurité et ont renversé les barricades.

On dirait que le chaos n’a duré que peu de temps, et finalement… les flics et la sécurité l’ont maîtrisé. Il semble donc qu’il s’agisse d’un accord de type flash mob. Toujours cependant… assez sacrément intense aussi longtemps qu’ils étaient là. Les choses ont dégénéré rapidement, comme vous pouvez le voir.

Pendant ce temps, il ne semble pas que Kyrie cède à la pression – il a surtout fait profil bas depuis qu’il a clairement indiqué son point de vue … à savoir qu’il est contre les mandats, pas les vaccins.

Pour cette foule, c’est probablement tout de même… vaccins, mandats, peu importe. Ils voient Kyrie comme un héros à leurs yeux.