Des manifestations à Amsterdam éclatent alors que des foules anti-verrouillage sont mutilées par des chiens policiers – VIDEO | Monde | Des nouvelles

Des images terrifiantes en ligne ont capturé le moment où la police anti-émeute avec des matraques et des boucliers a tenté de disperser une foule de plusieurs milliers de personnes alors que des chiens policiers déchiraient les manifestants. Le maire d’Amsterdam, Femke Halsema, a émis une ordonnance d’urgence, autorisant la police à nettoyer la place centrale du Musée, après que les manifestants ont violé l’interdiction d’organiser des rassemblements publics lors de la dernière vague d’infections à coronavirus. Les manifestants, qui pour la plupart ne portaient pas de masques et enfreignaient les règles de distanciation sociale, ont également ignoré l’ordre de ne pas organiser de marche et ont marché le long d’une artère principale, jouant de la musique et tenant des parapluies jaunes en signe d’opposition aux mesures gouvernementales.

Les Pays-Bas sont entrés dans un verrouillage soudain le 19 décembre, le gouvernement ordonnant la fermeture de tous les magasins sauf essentiels, ainsi que des restaurants, coiffeurs, gymnases, musées et autres lieux publics jusqu’au 14 janvier au moins.

Les rassemblements publics de plus de deux personnes sont interdits en vertu des restrictions actuelles.

Comme d’autres pays européens, les Pays-Bas ont imposé les mesures dans le but d’empêcher une nouvelle vague de la variante Omicron du coronavirus qui pourrait submerger un système de santé déjà tendu.

Plus à venir…