Des manifestations anti-Bitcoin se poursuivent au Salvador avant la légalisation ⋆ Crypto new media

Vendredi, les citoyens d’El Salvador sont descendus dans la rue pour protester contre l’adoption de la nouvelle loi Bitcoin du pays. Selon un rapport d’Euronews, des centaines de manifestants ont défilé dans la capitale San Salvador pour exprimer leurs inquiétudes quant à l’utilisation d’une crypto-monnaie comme monnaie légale.

Des manifestants ont été vus brandir des pancartes disant “Bukele, nous ne voulons pas de Bitcoin” et “Non au blanchiment d’argent corrompu”.

Personas manifestándose en contra del Bitcoin. Pero @FCristales dice que la opposición es la que lo critica. Pas de mi ciela, el secteur agricole y los vendedores informeles también lo rechaza. #NoAlBitcoin pic.twitter.com/u0ZZel21eU – Juan Diego Fiallos Saade (@fiallaJD) 30 août 2021

Les vétérans et les cols bleus préoccupés par la politique fiscale du pays dépendante du Bitcoin

Les manifestations ont été organisées par les syndicats de travailleurs et ont vu une participation importante de groupes d’anciens combattants, de retraités et d’étudiants. Tous les groupes se sont unis autour d’un même problème : la volatilité du Bitcoin.

Stanley Quinteros, membre du syndicat des travailleurs de la Cour suprême de justice, a déclaré que le manque de contrôle de l’État sur le prix du Bitcoin était ce qui a poussé la plupart d’entre eux à protester contre la loi.

«Nous savons que cette pièce fluctue considérablement. Sa valeur change d’une seconde à l’autre et nous n’aurons aucun contrôle sur elle », a-t-il déclaré à ..

Prévue pour entrer en vigueur le 7 septembre, la nouvelle loi mettrait Bitcoin au même niveau que le dollar américain en tant que monnaie légale dans l’État. Cela signifie que l’État pourrait utiliser la crypto-monnaie pour payer les retraites, l’aide sociale et d’autres programmes sociaux, un avenir qui inquiète les retraités et les anciens combattants tributaires de l’État.

Le mois dernier, un groupe d’étudiants et de représentants syndicaux a également demandé à l’État de supprimer la loi Bitcoin, arguant qu’elle avait été adoptée sans aucune consultation des citoyens. Le groupe uni a également publié une déclaration écrite avertissant que Bitcoin faciliterait la corruption et l’évasion fiscale, affectant la classe inférieure et la classe ouvrière.

L’Association salvadorienne des transporteurs internationaux de fret (ASTIC) a également participé aux manifestations, exigeant que l’État modifie l’article 7 de la loi Bitcoin qui oblige toutes les entreprises et tous les particuliers du pays à accepter les paiements en Bitcoin.

L’Association a déclaré que si l’article n’est pas supprimé ou modifié, elle commencera à facturer des frais supplémentaires de 20% pour tous les paiements de fret effectués en Bitcoin.

Cependant, les manifestations ne semblent pas avoir affecté les plans d’El Salvador pour mettre en œuvre la loi. Le gouvernement installe actuellement 200 guichets automatiques Bitcoin et 50 succursales financières à travers le pays, ce qui permettra aux Salvadoriens de convertir la crypto-monnaie en dollars américains et de la retirer en espèces.

El Salvador maintiendra également son plan de larguer 30 $ de BTC aux 4,5 millions d’habitants du pays d’ici la fin de l’année.

