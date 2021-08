Des manifestations anti-confinement éclatent dans les rues de Berlin : “Nous sommes le peuple”

Des manifestants ont de nouveau rempli la capitale allemande samedi pour manifester contre les mesures du gouvernement contre les coronavirus, malgré les interdictions de plusieurs rassemblements.

La police avait interdit neuf manifestations prévues pour samedi, dont une du mouvement Querdenker basé à Stuttgart, le mouvement anti-verrouillage le plus visible d’Allemagne, qui réunissait un mélange disparate de ceux qui s’opposent aux vaccinations, aux négateurs du coronavirus et aux extrémistes de droite. Un tribunal a statué en faveur de l’autorisation d’un événement, prévu pour 500 personnes, samedi et dimanche.

Pourtant, comme lors de la dernière série de manifestations début août, des milliers de personnes ont ignoré les interdictions et se sont manifestées pour exprimer leur opposition aux mesures gouvernementales. Avec des chants de “Nous sommes le peuple!” les manifestants ont traversé les quartiers berlinois de Prenzlauer Berg et Mitte.

Des gens, la plupart portant des masques, dansent derrière un camion alors qu’ils assistent à une manifestation intitulée ” Train de l’amour ” à Berlin, en Allemagne, le samedi 28 août 2021. (AP Photo/Markus Schreiber)

Plus de 2 000 policiers étaient stationnés dans la ville pour répondre à ceux qui se présentaient malgré les interdictions. Lors d’une manifestation samedi soir à Mitte, les médias allemands ont rapporté que la police avait utilisé du gaz poivré pour disperser une foule qui ne voulait pas partir une fois la manifestation terminée. La foule a fini par s’éclaircir lorsqu’il a commencé à pleuvoir.

Pendant ce temps, une contre-manifestation accompagnée de musique techno a également attiré plusieurs milliers de personnes. Ces manifestants soutiennent les restrictions gouvernementales pour ralentir la propagation du virus et s’opposent au mouvement Querdenker, soulignant la diversité de Berlin et plaidant pour plus de cohésion sociale.

La police de Berlin a déclaré avoir dispersé les contre-manifestants lorsque la foule est devenue trop nombreuse pour permettre une distanciation sociale.

Les manifestations de samedi sont intervenues au milieu d’un débat en Allemagne sur l’opportunité d’imposer des restrictions aux personnes non vaccinées, une question de plus en plus urgente à mesure que les infections quotidiennes augmentent. L’Allemagne a signalé 10 303 nouvelles infections quotidiennes samedi, en hausse de plus de 2 000 depuis la semaine dernière.

Des manifestations similaires ont eu lieu à Berlin début août, qui se sont soldées par des affrontements avec la police et des centaines de personnes arrêtées.