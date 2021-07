Des manifestations au Salvador demandent l’abrogation de la loi Bitcoin

Faits marquants:

Pour les protestants, la loi gaspille des ressources qui pourraient être utilisées pour réduire la pauvreté.

Ils prétendent que seuls quelques hommes d’affaires du gouvernement bénéficient de la loi.

Un groupe de manifestants s’est prononcé sur la voie publique contre la loi Bitcoin à San Salvador, la capitale du Salvador. Ils ont même présenté une proposition visant à abroger les réglementations approuvées en juin et, à la place, à investir l’argent dans “la résolution des problèmes de pauvreté et de marginalisation de 40% de la population du pays”.

La manifestation a été décrite par Diario El Mundo d’El Salvador, et vous pouvez y voir un groupe de personnes marchant dans les rues avec un drapeau qui dit “Non au Bitcoin”. Arrivés au siège de l’Assemblée législative, ils ont été reçus par les députés Dina Argueta et Anabel Belloso.

Le groupe qui a organisé la manifestation était le Bloque de Resistencia y Rebeldia Popular, considéré comme un mouvement de gauche dans l’échiquier politique salvadorien. Dans le mémoire présenté aux députés, cette organisation qualifie la loi Bitcoin d'”infâme, trompeuse et non consultée” et “exige son abrogation”.

Parmi les raisons pour opposer cette opposition à la mesure législative, la première citée est qu’« elle a été imposée par le président Nayib Bukele sans consulter le peuple, improvisée et sans études techniques ». Dans cette section, il est également avancé que, selon les sondages d’opinion, le peuple et la majorité des hommes d’affaires le rejettent car il aura des conséquences négatives sur les prix et les revenus et parce que cela ne profite qu’à quelques personnes. Ces derniers, affirment les protestants, sont proches du gouvernement et ont pour objectif de “blanchir l’argent mal acquis”.

De même, la stabilité du bitcoin (BTC), une crypto-monnaie qui serait “très volatile et donc spéculative”, est également remise en question. “Celui qui convertit 100 dollars en bitcoin, le lendemain peut en avoir la moitié”, expriment les opposants qui ont manifesté. “C’est comme jouer à la loterie”, argumentent-ils, sauf qu’il s’agit d’un “acte obligatoire, pas volontaire”.

En dernier recours, les prétendues exonérations fiscales pour les entrepreneurs sont également remises en cause qu’ils mettent leur capital en bitcoin et les dépenses publiques pour l’application de la loi sont critiqués. A ce sujet, ils détaillent les 150 millions de dollars qui seront investis dans la création d’une boîte de convertibilité du bitcoin en dollars, les 30 dollars par personne qui seront remis à ceux qui téléchargent le porte-monnaie de l’Etat (ce qui fait un total de 75 millions de dollars , selon le communiqué) et les coûts d’infrastructure. Cela comprend les guichets automatiques et les investissements dans la connectivité.

Les médias d’El Salvador ont montré les protestations contre la loi Bitcoin à travers les réseaux sociaux. Source : Twitter.

Pour les représentants du Bloc de la Résistance et de la Rébellion Populaires qui ont publié la déclaration, tout cet argent pourrait être utilisé pour alléger la situation de la pauvreté « Que 40% de la population du pays vit. En outre, ils soutiennent également que le bitcoin faciliterait les activités illégales telles que la corruption publique, le trafic de drogue, d’armes et de personnes et l’évasion fiscale. Enfin, la crypto-monnaie « provoquerait le chaos monétaire, frapperait les salaires, les retraites et l’épargne des gens et ruinerait de nombreuses MPME, affecterait les familles paysannes et frapperait les classes moyennes », concluent-ils.

Interroger les protestations

Les manifestations ont également eu leurs critiques chez certains membres de la communauté crypto. Par exemple, des utilisateurs de Twitter ont exprimé le “inouï” de voir des gens manifester contre le bitcoin, une crypto-monnaie qui, selon leur vision, promeut les libertés individuelles et représente une alternative au dollar, l’autre monnaie officielle du Salvador.

D’autres utilisateurs de Twitter, quant à eux, ont fait écho à des images qui montreraient que très peu de personnes appellent à s’exprimer contre la loi Bitcoin. Il faut préciser qu’au-delà des photos publiées sur le réseau social, on ne sait pas quand elles ont été prises ni si c’était bien le nombre de personnes qui ont assisté à la mobilisation.

Soutien législatif aux opposants au bitcoin au Salvador

Analía Belloso, l’une des députés qui ont soutenu le mouvement contre l’adoption de la crypto-monnaie dans ce pays d’Amérique centrale, a déclaré lors d’une conférence de presse que “personne ne veut de bitcoin” et que la majorité de la population est contre la loi sanctionnée en juin par l’Assemblée .

Le législateur Analía Belloso se prononce contre le bitcoin. Source : Twitter.

De même, Belloso s’est dit préoccupé par la fuite des réunions des frères du président avec des hommes d’affaires étrangers pour la création d’un colón numérique. Comme CriptoNoticias l’a signalé, ce projet a été abandonné. Parallèlement, plusieurs organisations non gouvernementales ont demandé des explications à ce sujet ces derniers jours, notamment concernant l’implication des proches de Bukele dans les affaires présidentielles.