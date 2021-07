Des manifestations éclatent au Salvador contre la loi Bitcoin du gouvernement ⋆ ZyCrypto – Crypto new media

Publicité





Après avoir obtenu l’approbation d’une majorité qualifiée au parlement, El Salvador a promulgué sa loi Bitcoin, devenant essentiellement le premier pays au monde à adopter le bitcoin comme monnaie légale.

La loi Bitcoin a été adoptée quelques heures seulement après que le président Nayib Bukele a révélé pour la première fois son intention de l’introduire. La brève période entre l’annonce surprise de Bukele et l’adoption de la législation a largement empêché les challengers de la bloquer.

Cependant, un groupe de Salvadoriens est maintenant sorti pour protester contre la loi Bitcoin. Le groupe, composé d’associations étudiantes, de syndicats de gauche, entre autres, et organisé par le Bloc de la Résistance et de la Rébellion populaire a inondé les rues de banderoles et de slogans pour exiger l’annulation de la loi.

Le problème avec la loi Bitcoin, selon les manifestants

Dans une lettre du groupe, les manifestants ont affirmé que Bukele avait adopté la loi sans consulter largement les citoyens. Il a également fait référence à la volatilité du bitcoin. Cela étant, il a comparé l’investissement dans la crypto-monnaie phare à jouer à la loterie, un manifestant expliquant :

“Pour ceux qui gagnent un salaire minimum, en un instant, vous pouvez avoir 300 $ en Bitcoin et le lendemain, ces 300 $ peuvent se transformer en 50 $.”

Notamment, la principale source de préoccupation du groupe concernant le jeu Bitcoin est la conviction qu’il y aura une inégalité dans l’utilisation de l’actif cryptographique par le gouvernement et le citoyen moyen. La lettre postule que le bitcoin ne servira qu’aux hommes d’affaires aux poches profondes ayant des liens avec le gouvernement et les aidera à blanchir de l’argent sale.

De plus, ils pensent que le bitcoin « facilitera la corruption publique et les opérations des trafiquants de drogue, d’armes et d’êtres humains, des extorqueurs et des fraudeurs fiscaux. Cela provoquerait également un chaos monétaire. Cela affecterait les salaires, les retraites et l’épargne des gens, ruinerait de nombreuses MPME, affecterait les familles à faible revenu et frapperait la classe moyenne.

Les inquiétudes des manifestants ne sont pas totalement infondées. Un certain nombre de décideurs politiques et d’économistes bien connus ont précédemment rejeté le bitcoin comme un outil pour les blanchisseurs d’argent et les fraudeurs fiscaux – un élément qui a entravé l’acceptation par le grand public.

Bien que la loi Bitcoin ait déjà été adoptée, elle autorise 90 jours avant de devenir applicable, indiquant que les Salvadoriens seront obligés d’accepter le bitcoin comme monnaie légale le 7 septembre.

Certes, la Banque mondiale a rejeté la demande d’aide d’El Salvador pour l’adoption du bitcoin en raison des préoccupations environnementales et de transparence de la crypto-monnaie. Les manifestants craignent que le gouvernement n’utilise des millions de dollars d’impôts payés par les résidents pour appliquer la loi.