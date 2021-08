Des manifestations massives contre le bitcoin remplissent les rues d’El Salvador Crypto new media

La situation politique au Salvador ne fait qu’empirer à l’approche du jour où le pays commencera à adopter le Bitcoin comme monnaie légale.

Le 7 septembre de cette année, la période d’attente pour que la loi Bitcoin devienne obligatoire est terminée. Selon le texte de cette loi, tous les agents économiques doivent accepter le Bitcoin ainsi que le dollar comme moyen de paiement.

Bukele promet que la mesure vise à profiter à la population et à économiser au pays près de 400 millions de dollars en commissions de transfert, garantissant des transactions financières instantanées et plus sécurisées.

Mais les Salvadoriens ne semblent pas d’accord.

Le peuple salvadorien proteste contre Bitcoin

Ces derniers jours, l’agacement et la peur de l’application imminente de la loi ont exacerbé l’humeur des Salvadoriens, et des manifestations ont déjà commencé à avoir lieu dans les rues contre Bitcoin.

Comme le rapportent Euronews et ., des centaines de manifestants sont descendus dans la rue pour élever la voix contre la loi. Parmi les groupes organisateurs se trouvaient des travailleurs, des anciens combattants et des retraités.

Les gens qui protestaient contre Bitcoin au Salvador. Image : Actualités Yonhap

La volatilité et l’instabilité sont au cœur des préoccupations. Stanley Quinteros, membre du syndicat des travailleurs de la Cour suprême de justice, a déclaré à . que l’adoption obligatoire du bitcoin pourrait nuire aux finances salvadoriennes car il n’y a aucun moyen de contrôler ou de stabiliser les prix.

«Nous savons que cette pièce fluctue considérablement. Sa valeur change d’une seconde à l’autre et nous n’aurons aucun contrôle sur elle »,

Les manifestants ont expliqué que presque personne ne veut de Bitcoin, et ils sont contre le fait que son utilisation pourrait faciliter la corruption dans un pays connu pour ses politiques autoritaires et non transparentes.

Autres efforts contre Bitcoin

Cette semaine encore, l’Association salvadorienne des transporteurs internationaux de fret (ASTIC) a également organisé des manifestations massives, exigeant la modification de l’article 7 de la loi Bitcoin qui stipule l’acceptation obligatoire du Bitcoin.

Dans une déclaration officielle partagée par Telesur, l’Association a fait valoir :

“Aucun transporteur d’Amérique centrale contracté par une entité économique au Salvador n’acceptera le bitcoin comme moyen de paiement, créant un divisionnisme dans le secteur pour payer l’étranger en dollars et le national pour être obligé avec la crypto-monnaie.”

Ils ont assuré que s’ils ne reçoivent pas de réponse à leurs demandes, ils commenceront à facturer des frais supplémentaires de 20% à ceux qui paient le fret avec Bitcoin pour se protéger de la volatilité de la crypto-monnaie.

De même, le mois dernier, un groupe de militants, d’étudiants et de syndicats s’est réuni devant le Congrès, demandant la dérogation à la loi Bitcoin. Ils ont fait valoir que la loi avait été introduite et approuvée sans aucune consultation et pouvait potentiellement nuire aux intérêts de la population.

Le groupe a présenté une déclaration écrite affirmant que la décentralisation de Bitcoin pourrait faire plus de mal que de bien.

En conclusion, le bitcoin faciliterait la corruption publique et les opérations des trafiquants de drogue, d’armes et d’êtres humains, des extorqueurs et des fraudeurs fiscaux. Cela provoquerait également un chaos monétaire, affecterait les salaires, les retraites et l’épargne des gens, ruinerait de nombreuses MPME, affecterait les familles paysannes et frapperait les couches moyennes.

Mais cela ne semble pas suffisant pour Nayib Bukele, qui semble absolument certain que sa décision est la meilleure pour son peuple, et pense que ses adversaires subiront une double perte une fois que Bitcoin commencera à être utilisé comme monnaie légale.

La source