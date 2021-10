Des « manigances » sur qui occupera le dernier siège 2022 chez Alfa Romeo

Mark Webber dit qu’il y a « un peu de manigances » chez Alfa Romeo au sujet du siège final de 2022 et espère que cela favorisera son client Oscar Piastri.

Le siège actuel d’Antonio Giovinazzi est le seul qui n’a pas encore été pourvu pour la campagne 2022, et un certain nombre de pilotes y ont été liés.

Guanyu Zhou semblait presque certain de le prendre à un moment donné, mais ces derniers temps, Colton Herta est devenu un concurrent avec des rumeurs selon lesquelles Andretti achèterait une participation majoritaire dans Sauber.

Webber dit que rien n’est près d’être réglé et espère que cela pourrait aider son compatriote Piastri, qui est également apparemment sur la liste restreinte d’Alfa.

« Le siège Alfa bouge. Nous avons maintenant vu Andretti flotter, peut-être en termes d’investissement », a-t-il déclaré au F1 Nation Podcast.

« C’est un dernier siège intéressant en termes de dynamique, mais mérite-t-il d’être en F1 ? Absolument. Nous savons tous que.

« Les médias ont été brillants, les autres pilotes, j’ai entendu dire l’autre jour, parlaient de lui en bien, ce qui est bien.

« Donc c’est bien de voir que le sport est en bonne forme avec du bon sang jeune qui arrive, et Oscar, ce n’est pas une question de si, mais quand.

« Voyons. Ça va être quelques mois intéressants. Rien n’est encore totalement réglé, il y a encore un peu de manigances à régler, et cela pourrait lui être favorable.

Super heureux d’avoir obtenu ma troisième pole position d’affilée et de remporter deux courses consécutives. C’était un bon week-end de travail, bravo Sotchi pic.twitter.com/r1sF2ygXzw – Oscar Piastri (@OscarPiastri) 27 septembre 2021

En plus d’un compatriote australien, Webber soutient également officiellement Piastri dans sa quête pour atteindre la Formule 1, le leader du championnat de F2 étant son client.

On pourrait penser que le jeune de 20 ans conduirait pendant Alpin quand il est arrivé sur la grille étant donné qu’il est membre de leur académie, mais avec Fernando Alonso et Esteban Ocon attachés pour l’année prochaine, une place ne sera pas libre là-bas pendant un certain temps.

Cela pourrait l’amener à quitter ce programme et à aller ailleurs, mais Webber dit que l’équipe de France est déterminée à ne pas le laisser partir.

« Il fait un travail formidable et il le fait depuis quelques années maintenant », a déclaré le neuf fois vainqueur de la course.

« Il a donc remporté la Formule 3 l’année dernière, menant le championnat de Formule 2 cette année – il n’y a aucune garantie qu’il le gagnera – mais il a le plus de points en ce moment et il aime certainement conduire la voiture et la forme est avec lui.

« Les gens suivent les équipes, oui, mais ils aiment aussi suivre les pilotes. Avec Oscar, Alpine est très, très attaché à lui. Alpine ne veut pas qu’il leur file entre les doigts, c’est le moins qu’on puisse dire.

«Ils cherchent à essayer de se réengager et de s’engager pour l’avenir. Ce n’est pas encore fait, mais ils essaient très, très fort de garder Oscar heureux pour l’avenir – et c’est quelque chose que nous traversons en ce moment.

