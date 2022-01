Des mannequins afghans décapités sur ordre des talibans

01/04/2022 à 16:14 CET

.

Les commerces de la province d’Herat Ils ont commencé à couper les têtes des mannequins après le Ministère de la Propagation de la vertu et de la Prévention du vice gouvernement taliban recommander aux vendeurs de mettre en œuvre la mesure pour les considérer comme des figures contraires à la loi islamique.

« Nous avons dit aux commerçants que s’ils voulaient afficher les vêtements sur les mannequins, ils devaient se couper la tête, ce qui ne créera pas de problèmes pour afficher les vêtements « , a expliqué ce mardi à Efe Shaikh Abdul Aziz, directeur du Ministère de la propagation de la vertu et de la prévention du vice.

Selon Aziz, seule mutiler les chiffres sera acceptable, mais « couvrir la tête des mannequins ne suffira pas ».

Seul « Nous conseillons et suggérons aux commerçants de couper les visages des mannequins & rdquor;a ajouté le responsable du régime taliban, précisant qu’il n’a pas été demandé de détruire complètement les mannequins.

Pour le moment, ces nouvelles règles n’ont été adoptées que chez les marchands d’Herat, bien que depuis la chute de L’Afghanistan aux mains des islamistes en août dernier, des silhouettes féminines disparaissent des vitrines de tout pays.

« A ce stade, notre déclaration n’est qu’une recommandation, mais au fil du temps Si les commerçants n’ont pas respecté les règles, nous le traiterons en fonction de nos règles et règlements & rdquor;il expliqua.

Des images de vendeurs mutilant la tête de personnages féminins avec des scies ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, tandis que plusieurs commerçants ont confirmé le mise en œuvre de la mesure par crainte de châtiment des talibans.

« Nous avons reçu la lettre sur la coupe de la tête de tous les mannequins que ce soit un homme ou une femme ou un enfant et certains commerçants ont déjà commencé à couper la tête des mannequins dans leurs magasins & rdquor;, a déclaré un vendeur à Efe sous couvert d’anonymat.

« Le mannequin est une chose normale partout dans le monde et en Afghanistan, j’ai plusieurs magasins de vêtements et environ 50 mannequins que j’utilise dans mes magasins de vêtements me coûtent environ 80 ou 100 dollars chacun, mais Cette décision entraînera une perte énorme & rdquor;, a déclaré un autre commerçant.

Le Ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice était l’une des institutions les plus redoutées pendant le premier gouvernement taliban en Afghanistan, entre 1996 et 2001, connu pour les mesures sévères qui confinaient les femmes à la maison, interdisaient la reproduction de la musique et punissaient sévèrement tout ce qui était considéré comme non conforme à la loi islamique.

La puissante institution Il s’est éteint après la chute du régime avec l’invasion américaine, et pendant les 20 années suivantes, ce n’était qu’un mauvais souvenir pour les Afghans.

Le ministère, cependant, était réintégrés par les talibans après leur victoire dans la guerre, et son nouveau siège occupe maintenant ce qui, au cours des deux dernières décennies, était l’ancien ministère de la Femme.

Depuis leur réapparition, les talibans ont conseillé aux chauffeurs de taxi de ne pas transporter de femmes sans voile, et aussi ils ont interdit la diffusion de films « immoraux » et enlevé les visages féminins des vitrines.