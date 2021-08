Des mannequins Rihanna avec une robe et rien en dessous, présente le tome 3

mannequins Rihanna avec une robe et rien en dessous, présente le Volume 3 | INSTAGRAM

Le beau chanteur barbadien Rihanna est restée à l’écart du monde de la musique pendant un certain temps, mais elle continue de surprendre son fidèle public avec les sorties de son marques de vêtements.

A cette occasion, il a une nouvelle fois consenti à son public en partageant une vidéo qui a volé un soupir à plus d’un de ses admirateurs sur Instagram annonçant le troisième défilé de sa marque. Savage x Fenty, que vous pouvez observer à travers le Plateforme de streaming vidéo Amazon Prime.

Juste avant de cliquer pour jouer le vidéo on peut déjà apprécier un peu ce qu’on va voir, au début le femme d’affaires utilisant un robe des plus intenses et argent attrayant et par la façon dont il n’avait rien dessous.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Rihanna dans un haut coquette qui vous a permis de voir tous ses charmes

C’est ainsi qu’il s’est chargé d’émouvoir les internautes avec cette annonce, d’ailleurs on a pu voir plusieurs prises différentes du belle chanteuse montrant sa silhouette presque complètement montrant ses tatouages ​​​​les plus cachés et bien sûr son charmes de dos dans des images qui vous hypnotiseront.

Il ne fait aucun doute que cette vidéo était la plus coquette et la plus attrayante pour tout le monde, pour laquelle elle a rassemblé plus de 8 millions de vues en une seule journée, un montant incroyable même pour une personne célèbre de sa stature.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO COQUETO

Il a également été commenté que selon le magazine Forbes, Rihanna est devenue la chanteuse la plus riche du monde, elle continuera donc sûrement à récolter des richesses avec sa marque et à garder ses fans enthousiasmés par ces performances incroyables auxquelles elle se consacre. Amazon.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il convient de mentionner que beaucoup de ses fans se demandent quand la musique reviendra, cependant, elle n’a jamais rien dit à ce sujet donc nous n’avons aucune idée si elle reviendra un jour pour produire une nouvelle chanson ou interpréter une chanson lors d’un concert ou d’un enregistrement à de toute façon, nous resterons en attente au cas où cela se produirait.

Lors d’occasions précédentes, il nous montrait qu’il avait fait une excellente planification pour ces présentations, en plus des beaux designs, il avait également les invités les plus spectaculaires et cette occasion n’est sûrement pas l’exception.