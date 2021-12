Des marchés au vert ! Bitcoin dépasse les 49 000 $ et les principaux altcoins sont à la hausse ce 21 décembre

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le Bitcoin et les principaux altcoins inversent ce qui a été vu hier et sont à la hausse ce 21 décembre.

Bitcoin récupère et dépasse les 49 000 $ ce 21 décembre

Noël se rapproche chaque jour et nous ouvrons notre rapport de prix pour le matin du 21 décembre, examinant l’évolution du Bitcoin (BTC), puisque la principale monnaie numérique a augmenté de plus de 7,5% au cours des dernières 24 heures et son prix est à l’époque de publication à environ 49 300 USD par unité.

Comme on peut le voir dans les données publiées dans notre section CryptoMarkets, le prix du Bitcoin s’était lentement remis de la chute observée dans la matinée d’hier, mais c’est juste avant l’aube que son prix s’est sensiblement redressé et a augmenté davantage de 1 500 USD. sur une période d’une heure seulement, dépassant récemment les 49 000 USD par unité il y a quelques instants, restant au moment de la publication au-dessus de ladite barrière malgré les fluctuations.

Evolution du prix du Bitcoin ce 21 décembre

Les principaux altcoins sont également à la hausse

La bonne fortune vue avec le prix du Bitcoin était également présente parmi les principaux altcoins de ce 21 décembre, donc le marché est pratiquement dans le vert par rapport à ce qui a été vu au cours des dernières 24 heures.

Parmi les cas les plus notables avec des gains compris entre 5% et 14%, nous avons à nouveau Ethereum (ETH) à plus de 4 000 USD, Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP, Terra (LUNA) avec de nouveaux tous -Temps hauts, Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Polygon (MATIC) et bien d’autres.

Gagnants de ce 21 décembre

Enfin, étant donné que la journée a été plutôt bonne pour les principales crypto-monnaies, nous passons en revue ci-dessous quelles étaient les devises numériques avec les gains les plus prononcés pour ce 21 décembre :

???? Crypto-monnaies gagnantes : $ HEX HEX 20,54% (0,3 $ USD) $ HNT Hélium 18,09 % (35,91 $ USD) $ HOT Holo 18,09 % (0,01 $ USD) $ ONE Harmony 16,97 % ( 0,25 $ USD) $ AVAX Avalanche 15,03 % (USD 119,78 $) https://t.co/HsIx58BGZC – Quotidien ฿ itcoin (@DiarioBitcoin) 21 décembre 2021

