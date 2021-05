Des marques contemporaines s’installent dans les Hamptons – WWD

À l’approche du Memorial Day, les marques contemporaines rencontrent leurs clients là où ils se trouvent – en s’installant dans les Hamptons.

Des marques telles que Ramy Brook, Veronica Beard, Goop et Jacadi Paris s’implantent toutes dans l’est de Long Island, NY

RAMY BROOK

Ramy Brook, la société de vêtements de sport contemporaine, ouvrira vendredi un pop-up de 500 pieds carrés au 28B Jobs Lane à Southampton. Il restera ouvert jusqu’à la fête du Travail et est le premier pop-up de l’entreprise. Le pop-up sera ouvert sept jours sur sept.

Le magasin proposera la collection printemps 2021, ainsi que les maillots de bain et les camisoles nouvellement lancés et la ligne de bougies Crazy Strong de la marque. Bien qu’il n’y ait pas de vêtements exclusifs au pop-up, chaque client recevra un sac à provisions personnalisé et réutilisable avec son achat, qui est exclusif au magasin de Southampton.

L’intérieur présente les luminaires orange signature de Ramy Brook et l’espace pour faire du shopping confortablement, et il y aura des sièges à l’extérieur pour se détendre. Le pop-up est ouvert sept jours sur sept

«J’ai adoré les Hamptons depuis que j’ai vécu ma première colocation l’été après avoir obtenu mon diplôme universitaire», a déclaré Ramy Brook Sharp, directeur général et directeur de la création. «Quelques années plus tard, j’ai rencontré mon mari dans un bar de Southampton et c’est notre endroit heureux depuis», a déclaré Sharp.

Ramy Brook a un magasin indépendant au 980 Madison Avenue et est à la recherche d’autres unités. «Nous croyons en la brique et le mortier et recherchons activement d’autres opportunités sur différents marchés», a déclaré Sharp.

VERONICA BARBE

Veronica Beard a ouvert une boutique permanente au 84B Main Street à Southampton le 20 mai. Cela marque la 15e ouverture de magasin de la marque aux États-Unis depuis ses débuts au détail en août 2016. La boutique est ouverte sept jours sur sept de 10 h à 18 h.

«Southampton est la destination estivale de notre famille depuis 20 ans. Nous sommes ravis et nostalgiques d’ouvrir Veronica Beard Main Street, le cœur du shopping des Hamptons », a déclaré Veronica Miele Beard, qui a fondé l’entreprise avec sa belle-sœur, Veronica Swanson Beard.

Swanson Beard a déclaré qu’elle était ravie d’avoir un emplacement à Southampton où ils ont passé tant de temps et ont tant d’amis. «C’est un endroit où nous avons toujours rêvé d’avoir un magasin et nous avons hâte que l’été commence», a-t-elle déclaré.

La boutique de 2 562 pieds carrés est le plus grand magasin Veronica Beard à ce jour. Il y a des photographies florales de la série «Flower» de Claiborne Swanson Frank accrochées dans toute la boutique. Les tissus Namay Samay de l’Inde créent une sensation de chaleur avec des tons aubergine riches qui sont contrastés par des franges Samuel & Sons plus claires qui tapissent les rideaux.

La boutique propose les collections complètes de prêt-à-porter, de jeans et de chaussures de la marque, ainsi qu’une sélection de produits tiers sélectionnés.

GOOP

Goop a également ouvert une boutique saisonnière à Sag Harbor, NY

La marque est de retour dans les Hamptons pour la cinquième année consécutive. Le magasin de 1 600 pieds carrés du 4 Bay Street a été mis à jour pour se sentir plus aéré et plus léger avec des tons blancs et des fibres naturelles mélangées à des éléments de laiton. L’espace est conçu pour que les acheteurs puissent y passer et rester un certain temps et est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h

Il y a un salon avec des chaises en boucle ivoire Gwyneth de la collection Goop x CB2, et un espace élargi pour la mode, y compris une section avec la collection G. Label, et un espace dédié à la maison, avec des éléments essentiels pour les réceptions en plein air, les cadeaux et la plage . De plus, la zone des bijoux a été réaménagée pour offrir un plus grand assortiment. La boutique propose un large assortiment de produits de beauté propres et un apothicaire de bien-être.

Parmi les marques de bijoux de la boutique, qui a été éditée pour les Hamptons, figurent Shay Jewelry, Nancy Newberg et Prasi Fine Jewelry, ainsi que certaines des marques préférées de Goop telles que Foundrae, Suzanne Kalan, Gigi Clouzeau, Sophie Ratner et Bondeye Jewelry. .

Pour les collections mode, pré-automne et automne, mettez en valeur les styles de Ciao Lucia, LemLem, Bird + Knoll, Jade Swim, Bondi Born et A.Emery, en plus de G. Label. L’assortiment Home comprend des éléments essentiels pour le divertissement, notamment des marques telles que la verrerie Foundrae, la verrerie Richard Brendon et Edie Parker.

L’apothicaire de beauté propre regorge de soins de la peau, de maquillage et de soins du corps de marques telles que Westman Atelier, Augustinus Bader et Ilia, ainsi que de la propre collection de Goop de soins de la peau propres, d’ingestibles stimulants pour la peau et de parfums artisanaux. La boutique propose également un assortiment d’articles de bien-être, dont le vibromasseur Wang à double face Goop Wellness.

JACADI PARIS

Dans le monde des vêtements pour enfants, la maison de couture contemporaine pour enfants Jacadi Paris ouvrira jeudi son premier pop-up mondial à East Hampton au 37 Newtown Lane, Unit 3, à East Hampton. Il restera ouvert tout au long de la saison d’automne 2021.

La boutique de 1000 pieds carrés mettra en valeur la collection de printemps, ainsi que diverses pièces Jacadi, telles que des vêtements, des chaussures, des maillots de bain et des accessoires.

«Jacadi est honorée d’ouvrir notre tout premier pop-up à East Hampton. En tant que marque française par excellence, ancrée dans la tradition et l’inclusion, nous sommes impatients d’accueillir les familles des Hamptons dans notre boutique », a déclaré Julie Bourgeois, directrice générale de Jacadi North America.

Les collections Jacadi s’adressent aux filles et aux garçons, du nouveau-né à 12 ans.

Jacadi Paris compte 270 boutiques dans 39 pays.

