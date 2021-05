Des marques populaires comme Aukey seraient impliquées dans un vaste programme de révision d’Amazon

La guerre contre les fausses critiques de produits Amazon est en cours. Un rapport de sécurité de SafetyDetectives (via Digital Trends) a lancé les choses en révélant que «plus de 13 millions d’enregistrements, soit 7 Go de données, ont été exposés» sur un serveur. Le rapport ajoute que la majorité des données des gens ont révélé que de fausses critiques étaient fournies, y compris des critiques pour les «vendeurs Amazon».

Si vous deviez consulter notre liste des meilleurs écouteurs Bluetooth à moins de 50 $ ou le meilleur chargeur USB-C, vous remarquerez peut-être deux entreprises en haut de certaines de ces listes. Mpow fabrique des écouteurs Bluetooth phénoménaux qui ne font pas sauter la banque, comme le Mpow M30 que nous avons examiné. Pendant ce temps, AUKEY a certains des meilleurs chargeurs pour tous vos besoins, y compris certains des meilleurs chargeurs sans fil et les meilleurs chargeurs portables pour Android.

Malgré cela, il semblerait que ces deux sociétés soient également en tête de liste en ce qui concerne ce faux système d’examen d’Amazon qui a été découvert. Si vous cherchiez des écouteurs Mpow ou des chargeurs AUKEY, vous n’en trouverez pas vraiment trop. Vous pouvez accéder aux pages des vendeurs Amazon, mais de nombreuses annonces sont soit indisponibles, soit complètement supprimées.

La façon dont ces systèmes de révision fonctionnent est qu’un représentant de l’entreprise contactera pour examen, ou une carte sera incluse dans la boîte du produit. Après avoir reçu le produit, il vous est demandé de publier un avis sur Amazon avec l’implication de laisser un avis cinq étoiles. Certains demandent explicitement un examen cinq étoiles, mais d’autres l’impliquent simplement. En retour, la société fournira une compensation monétaire après la publication de l’avis sur Amazon.

Ce n’est pas tout à fait inconnu, comme nous en avons vu des exemples au fil des ans. Cependant, la fuite de données a révélé qu’il ne s’agissait pas simplement d’un échec sur le radar. Amazon a également des règles explicites contre la publication d’avis faux ou payants, mais il semble que ces entreprises aient découvert une solution de contournement massive.

Ce qui rend cela encore plus inquiétant pour certaines de nos marques préférées, c’est que bon nombre de ces produits étaient déjà très bons. La décision de se joindre à la pratique de solliciter de faux avis est définitivement frustrante si vous êtes fan des produits de ces entreprises.

Après avoir publié son article sur les fausses critiques d’Amazon, ReviewGeek a reçu une réponse d’Amazon:

Nous travaillons dur pour créer une expérience formidable pour nos clients et nos vendeurs et prenons des mesures pour les protéger de ceux qui menacent leur expérience dans notre magasin. Nous avons des systèmes et des processus pour détecter les comportements suspects et nous avons des équipes qui enquêtent et prennent des mesures rapidement.

Nous avons des politiques de longue date pour protéger l’intégrité de notre magasin, y compris l’authenticité des produits, des critiques authentiques et des produits répondant aux attentes de nos clients. Nous prenons des mesures rapides contre ceux qui les violent, y compris la suspension ou la suppression des privilèges de vente. Nous prenons cette responsabilité au sérieux, surveillons l’exactitude de nos décisions et maintenons la barre haute.