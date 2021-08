Des masques et des robots – RedState ⋆ 10z viral

Je suis vacciné. Lors d’une promenade, ma femme et moi avons croisé un type portant un masque. Nous n’étions pas masqués. Il mit son bras sur son visage déjà masqué et recula, comme s’il était Dracula bloquant le coup d’un crucifix. Nous sommes allés déjeuner récemment et une famille portait des masques. Tous. La plus jeune avait peut-être 4 ans. Elle a laissé son masque sur tout le repas. Personne n’était à moins de 20 pieds.

En promenant mon chien, j’ai vu des filles sur des balançoires. Ils portaient des masques. Il faisait 90 degrés. Un motif.

Même le CDC ne recommande pas de masques pour les personnes vaccinées dans les espaces en plein air, mais le CDC vous recommande de porter un masque à la maison si vous avez des enfants, les personnes qui accouchent ou non.

Je crains que nous ne créions des robots. C’est peut-être le but.

