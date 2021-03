Des mecs massifs d’une autre planète sont à l’intérieur de la Terre, disent les scientifiques z .

Il y a une planète à l’intérieur de notre planète. Et c’est très très gros. C’est ce que théorisent les chercheurs de l’Arizona State University. Comment ces morceaux continentaux d’un autre monde sont arrivés là, ce que cela a à voir avec la lune et comment les scientifiques ont utilisé la géologie et les tremblements de terre pour faire cette hypothèse est une histoire très cool, et cela commence avec deux planètes. Deux planètes relativement nouvelles et très chaudes.

La théorie actuelle répandue sur la création de la lune est qu’il y a environ 4,5 milliards d’années, ce n’était pas seulement la terre dans la zone des «boucles d’or» en orbite autour de notre soleil, mais aussi une deuxième planète plus petite appelée Theia était là, partageant une orbite croisée avec La terre. Et ce qui est inévitable avec les orbites qui se croisent, c’est qu’elles finiront par … se croiser. Ce qui, dans ce cas, signifiait que lorsque Theia et la Terre se sont écrasés ensemble, ces planètes étaient en fusion à l’époque, les surfaces fondant avec l’énergie et l’activité volcaniques, et ainsi la Terre a essentiellement absorbé une grande partie de la petite Théia et les débris de l’impact sont entrés en orbite autour du nouvelle planète unique et a finalement formé la lune.

Theia porte d’ailleurs le nom de la Titaness / Déesse grecque qui était la mère des titans Helios et Selene, respectivement dieux du soleil et de la lune, car cet impact a littéralement donné naissance à la lune.

C’est ce qu’on appelle l’hypothèse de l’impact géant, et a été proposée dans les années 1970 après que les missions Apollo sur la lune aient révélé que la composition des roches lunaires n’était pas très différente de celle des roches terrestres et a donné naissance à une théorie entièrement nouvelle sur la façon dont la lune était formé. Mais cela reste une théorie. Cependant, le dernier chapitre de l’histoire peut offrir une preuve supplémentaire que Theia existe toujours sous le manteau de la mort.

Une nouvelle étude a été présentée cette semaine à la 52e Conférence sur les sciences lunaires et planétaires, dirigée par Qian Yuan, chercheur en géodynamique à l’Université d’État de l’Arizona. Yuan et ses collègues chercheurs proposent que les restes de Theia résident de 1000 à 2000 miles sous le manteau de la Terre sous l’Afrique de l’Ouest et l’océan Pacifique. Ces couches ont la taille des continents et nous savons qu’elles sont là en raison de la façon dont elles interagissent avec le reste de la planète sous la forme de tremblements de terre et de mouvements géologiques.

Les sismologues étudient ces couches séparément de l’hypothèse de l’impact géant depuis de nombreuses décennies, car elles ont les propriétés uniques de ralentir essentiellement les ondes sismiques des tremblements de terre et du mouvement des plaques. Les scientifiques appellent ces plaques de grandes provinces à faible vitesse de cisaillement ou LLSVP. Ces choses sont énormes et contiennent environ 6 fois la masse de la lune et ont fasciné les sismologues pendant un certain temps.

Yuan théorise que les LLSVP se comportent différemment parce qu’ils sont littéralement différents du reste de la terre sur le plan chimique, de la même manière que les roches lunaires sont différentes. Pensez-y comme des ondulations voyageant à des vitesses différentes à travers deux liquides différents. Sauf à l’échelle mondiale littérale.

Yuan a émis l’hypothèse après avoir étudié l’hypothèse de l’impact géant en même temps qu’il étudiait les LLSVP. Son professeur a déclaré que l’une des faiblesses de l’hypothèse de l’impact géant était qu’il n’y avait pas de morceaux identifiables de Theia sur terre. «Cela m’a vraiment frappé, car à l’époque j’étudiais les LLSVP», a déclaré Yuan à Vice. «Je savais que les gens disaient que les LLSVP pourraient être encore plus vieux que l’âge de la Lune.»

Il a expliqué: «Quand je suis rentré à mon bureau, j’ai juste fait un calcul très simple où j’ai comparé la taille des LLSVP au manteau de Mars, car on pensait que Theia était très similaire à Mars. La masse totale de la Lune, ainsi que les LLSVP, correspond presque parfaitement au manteau de Mars. Yuan a poursuivi à partir de là, comparant par exemple à quel point la lune est environ deux à trois pour cent plus dense que le manteau terrestre et, vous l’avez deviné, les LLSVP sont également deux à trois pour cent plus denses que le reste du manteau.

Tout cela est théorique pour le moment, mais des échantillons du manteau lunaire comparés à certains des LLSVP pourraient prouver que cette théorie est correcte, et ce n’est qu’une question de temps et un voyage rapide sur la lune. Mais c’est incroyable de penser qu’une partie d’une autre planète est à l’intérieur de la nôtre et que nous pouvons voir les restes d’une collision d’il y a des milliards d’années lorsque nous levons les yeux vers le ciel.

(via Observer, image: Pexels)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Vous avez un conseil que nous devrions savoir? [email protected]