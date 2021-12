Des médecins, contre l’idée d’une contagion massive d’Israël : « C’est très dangereux »

31/12/2021 à 07h45 CET

Nieves Salinas

La proposition d’Israël de modifier sa stratégie de réponse à la pandémie, au milieu de la propagation de la variante omicron, pour promouvoir une « modèle de contagion de masse », qui provoque une maladie bénigne, au lieu d’imposer davantage de restrictions à la population a ouvert un nouveau débat. C’est une folle? El Periódico de España a posé cette question aux médecins qui, comme le médecin Gabriel Reina, microbiologiste du Clinique de l’Université de Navarre, ils considèrent qu’il s’agit « d’un option très dangereuse« .

Avec un taux d’infection en constante augmentation, avec près de 3 000 nouveaux positifs par jour – un maximum de trois mois -, les experts du Ministère israélien de la Santé Ils envisagent un changement de politique pour obtenir une immunité collective par contagion massive avec la nouvelle variante. Le premier ministre, Naftali Benet, a assuré que le pays était au bord d’une « tempête d’infections dont nous n’avons pas encore vu l’ampleur » et que « de nombreuses personnes vont être infectées » par la nouvelle variante sans pouvoir rien faire pour l’empêcher.

Précisément ce jeudi, le pays a approuvé l’administration d’une quatrième dose du vaccin contre le covid-19 pour les patients immunodéprimés. Après qu’Israël a annoncé une campagne de vaccination massive avec la quatrième dose et l’a immédiatement suspendue en raison de divergences entre les experts, le Gouvernement a autorisé son démarrage par une injection supplémentaire aux personnes atteintes de un système immunitaire affaibli.

Une idée dangereuse

Une proposition qui les médecins consultés par ce journal Ils disent que cela n’a pas de sens et, en plus, que c’est dangereux. « Bien que la situation actuelle avec la nouvelle variante et une grande partie de la population vaccinée, donne lieu à des cas majoritairement bénins, si elle survient une contagion massiveBien que le pourcentage de cas graves soit faible, le nombre de personnes qui nécessiteront des soins ou une hospitalisation sera nombreux et cela peut avoir un fort impact ».

« « Un scénario très dangereux serait créé s’il était invité à favoriser une contagion massive et toutes sortes de restrictions étaient supprimées pour cela », explique le Dr Reina.

Non seulement en soins primaires ou dans les hôpitaux, ajoute le Dr Reina, également dans la prise en charge des patients non-covid et dans un contexte, En hiver, avec d’autres maladies qui s’aggravent et d’autres virus circulants qui aggravent les maladies sous-jacentes. « Un scénario très dangereux se créerait s’il était invité à favoriser une contagion massive et toutes sortes de restrictions lui étaient levées », assène-t-il.

Gabriel Reina prédit que, peut-être plus tard et au fur et à mesure que la vague progresse, « nous pourrons voir si ce nombre de cas augmente. de manière plus décalée, et toute la population finira par passer l’infection au coronavirus, mais si c’est de manière échelonnée cela aura moins d’impact sur le système. autres patients nécessitant une intervention chirurgicale ou un diagnostic précoce , comme dans le cas des patients cancéreux. « Tout ce qui peut être fait de manière échelonnée sera plus favorable pour parvenir à la fin de la pandémie avec succès », indique le spécialiste de la Clinique universitaire de Navarre.

Soins de santé « grippe »

« Cela ne me semble pas juste. J’ai mes doutes. Ce qui est clair, c’est que le modèle que nous avions jusqu’à présent n’est plus valable », déclare le président de la Société espagnole de médecine familiale et Communauté (semFYC) Salvador Tranche. Le médecin assure que la variante omicron a déjà forcé un changement dans la gestion de la pandémie et renvoie aux dernières décisions de la Santé sur le raccourcissement des isolements des personnes infectées à 7 jours.

En ce sens, explique-t-on, tout le monde a remarqué cette dernière décision sanitaire, mais ne s’est pas « rendu compte de tout le reste, c’est-à-dire que les vaccinés ne sont plus en quarantaine, que la recherche des contacts n’est pas effectuée, que la PCR n’est pas faite à tout le monde, plutôt il est prioritaire selon la gravité, etc. C’est-à-dire que, d’une certaine manière, le modèle de gestion a été changé pour un autre qui, comme je l’appelle, consiste en une attention « grippale ». L’accent est mis sur les patients présentant des symptômes modérés ou sévères et le la responsabilité de chacun« , explique-t-on.

« D’un point de vue social, le coronavirus est une maladie communautaire et ce qui fonctionne, c’est de réduire les interactions », explique le Dr Tranche

Le Dr Tranche indique que ce qui est clair c’est que, d’un point de vue social, le coronavirus est une maladie communautaire et que ce qui marche est de réduire les interactions. « Quand on n’avait rien (il fait allusion au confinement de la première vague), c’est la seule chose qui a fonctionné pour nous. Il est clair que maintenant il est impossible de faire un suivi généralisé avec des milliers de cas, et que individuels et collectifs la responsabilité doit suivre, car il est sur le point d’éclater les soins primaires« , Ajouter.

A partir de là, il faut qu’il aille à l’option que pèsent les autorités sanitaires israéliennes, il y a un bout droit, précise le médecin. « Il faut nous aider un peu avec des mesures restrictives, peut-être pas aussi dures qu’avant, mais restreignant certaines interactions sociales », dit-il. Rappelons qu’au début de la pandémie, le Royaume-Uni avait déjà mis cette possibilité sur la table. L’approche du gouvernement était d’essayer de obtenir une immunité collective par infection. Cela a entraîné un retard dans la mise en place du premier confinement, qui ça a coûté des milliers de vies, selon un Rapport du Parlement britannique.