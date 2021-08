Des membres de Brooklyn Zu, affilié au Wu-Tang, assassinés à Portland

Deux membres du groupe de hip-hop affilié au Wu-Tang Clan Brooklyn Zu ont été assassinés à Portland.

Les proches des rappeurs ont confirmé que 12 O’Clock et Murdock étaient des victimes. La police de Portland a identifié les hommes comme étant les cousins ​​Odion Turner, 50 ans (12 heures) et David Turner, 45 ans (Murdock). Les deux hommes ont été tués sur les lieux, tandis que quatre autres personnes ont été blessées. Une personne reste hospitalisée avec des blessures mortelles, selon la police.

“Je suis donc hors de la ville, loin de chez moi pour affaires, et je reçois l’appel qu’ils ont assassiné mon père”, a écrit Divine Turner sur Instagram. « Je ne sais pas quoi faire. C’est un jour triste pour moi; ils ont assassiné mon père dans l’Oregon.

Young Dirty Bastard, fils d’Ol’ Dirty Bastard, a écrit sur Instagram : « Rip 12 O’Clock. Rip Murdock. Ils étaient les liens de sang les plus étroits de mon père. Mes deux cousins ​​plus âgés viennent d’être assassinés. Je vous aime tous. Du sang pour toujours. Brooklyn Zu.

La police de Portland n’a pas divulgué beaucoup de détails concernant la fusillade des membres de Brooklyn Zu.

Une vidéo de surveillance à domicile a capté près de 20 coups de feu dans la rue et une voiture filant à toute vitesse au petit matin. Les deux hommes se trouvaient dans une caravane de camping-car de couleur beige avec le frère cadet d’Odion. Quelqu’un a frappé à la porte d’entrée et a demandé une cigarette. Lorsque Murdock a ouvert la porte, l’étranger a tiré à plusieurs reprises à 12 heures et à Murdock.

La police a déclaré avoir trouvé une traînée de sang allant d’une fourgonnette criblée de balles à une maison voisine. Un mémorial pour les deux hommes a été mis en place pour que les fans laissent des photos, des notes et des ballons en l’honneur des rappeurs. Les deux membres avaient de la famille à Portland, qui est devenue leur maison pendant que les deux cousins ​​​​tournaient et se produisaient.

Stephon Turner, qui s’appelle ‘Raison Allah’ et ‘Zookeeper’, dit qu’il pense que le meurtre a été motivé par la haine et la jalousie. Turner dit qu’il avait l’habitude de tourner avec les deux cousins ​​et d’ouvrir des concerts pour Ol’ Dirty Bastard. Il a parlé à son frère et son cousin vendredi dernier, alors qu’ils préparaient un nouvel album et une tournée.

Brooklyn Zu a fait ses débuts après avoir figuré sur un disque d’Ol’ Dirty Bastard de 1995. Le groupe était composé d’Ol’ Dirty Bastard et de quatre des plus jeunes membres de la famille des artistes, dont les deux cousins ​​Turner.

«C’est tout simplement malheureux, surtout que cela se produise la veille de la Journée nationale du hip-hop. Aujourd’hui, c’était la naissance du hip-hop il y a 48 ans », déclare OG One, co-fondateur du Hip-Hop Day à Portland.