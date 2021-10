Des membres de la Commission américaine des droits civils fustigent AG Garland pour une note sur les parents protestant contre les commissions scolaires

Quatre des huit membres de la Commission américaine des droits civils ont écrit une lettre au procureur général américain Merrick Garland, le réprimandant pour sa récente note concernant les parents qui protestent contre les commissions scolaires.

« Nous écrivons pour exprimer nos inquiétudes concernant un récent mémorandum publié par votre bureau », ont écrit les quatre membres dans la lettre, remettant en question le motif de Garland pour publier le mémo qui a chargé le FBI de diriger un groupe de travail pour répondre aux menaces contre les responsables de l’école. , y compris la création d’un moyen centralisé de signaler de telles menaces.

Les membres qui ont signé la lettre sont les commissaires Peter Kirsanow, J. Christian Adams, Gail Heriot et Stephen Gilchrist.

« Votre mémorandum n’a cité aucun exemple spécifique de » harcèlement, intimidation et menaces de violence » qui fournirait une base pour une action d’application de la loi par le département « , lit-on dans la lettre. « Nous sommes préoccupés par le fait qu’une grande partie de ce que la NSBA appelle des menaces et des actes d’intimidation – et se compare au « terrorisme domestique et aux crimes de haine » – puisse être simplement classé comme un discours politique. »

Fournissant des exemples de discours politique, les membres ont insisté sur le fait qu’« un parent concerné par la politique d’un conseil scolaire local peut laisser présager une contestation électorale contre un membre du conseil scolaire en place », ajoutant qu’une telle décision « serait tout à fait conforme aux droits du parent au titre du premier amendement et bien sans la compétence du Ministère en tant qu’organisme fédéral d’application de la loi.

« Nous avons recherché sur Internet des signes indiquant que les parents qui présentent des pétitions aux commissions scolaires sont quelque chose qui approchent un problème national », ont poursuivi les membres dans la lettre. « Presque tout ce que nous avons vu jusqu’à présent nous rend fiers d’être américains : les parents se soucient de l’éducation de leurs enfants, et ils ne sont pas disposés à les laisser endoctriner dans une idéologie radicale. »

Les membres ont également conclu que si « quelques-uns de ces parents sont devenus incontrôlables et ont fait des menaces », alors l’application de la loi locale est « tout à fait appropriée » pour gérer la situation. Les membres ont également demandé à Garland s’il était surpris que « les parents concernés à travers le pays voient [his] mémorandum comme une approbation de la description de la NSBA de leurs protestations comme comparables au « terrorisme domestique ».

Les membres ont clôturé la lettre en demandant à Garland de fournir des « exemples spécifiques » de « harcèlement, d’intimidation et de menaces de violence » qui, selon Garland, prouvent la nécessité d’une intervention fédérale.

La note de Garland est intervenue peu de temps après que la National School Boards Association (NSBA) a envoyé une lettre au président Biden affirmant que certains affrontements rhétoriques entre les conseils scolaires et les parents pourraient constituer un « terrorisme domestique ». La lettre de la NSBA invoquait le Patriot Act, que le Congrès a adopté pour lutter contre le terrorisme à la suite des attentats du 11 septembre.