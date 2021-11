Des membres de la communauté de l’Illinois organisent un rassemblement pour un élève de cinquième année puni pour ne pas avoir porté de masque

Les membres de la communauté d’Elmhurst, dans l’Illinois, ont organisé jeudi un rassemblement pour un élève de cinquième année puni pour ne pas avoir porté de masque à l’école.

Selon Fox 32 Chicago, Emmett Thompson, un élève de l’école primaire Elmhurst, passe une partie de ses journées d’école dans le bureau du directeur en raison de son refus de porter un masque.

Organisés par les parents de Thompson, les membres de la communauté se sont rassemblés à l’extérieur de l’école pour protester contre la punition infligée à l’élève.

Paul Kenna, qui a assisté au rassemblement, a déclaré à Fox News qu’Emmet et son père l’avaient contacté dimanche matin pour lui demander s’il pouvait l’aider.

« Quand un enfant est harcelé par l’enseignant, le directeur et les enfants, le moins que je puisse faire est d’aider », a déclaré Kenna.

Kenna a également déclaré que davantage de parents devraient lutter contre le mandat de masque que de nombreuses écoles imposent.

Les pancartes lors de la manifestation indiquaient « Soyez avec Emmett », « Nous soutenons Emmett et « Elmhurst soutient Emmett ».

Emmett a déclaré à Fox 32 Chicago qu’il proposait également des alternatives à l’école.

« Il n’y a en quelque sorte aucune science derrière que les masques soient plus sûrs », a déclaré Emmett. « J’ai (offert) des solutions, comme ‘Pourquoi ne puis-je pas me tenir à 6 pieds de distance ?’ ou des trucs comme ça. »

Emmett a également déclaré que ses parents soutenaient sa décision.

« Ma mère m’a donné une bonne idée et elle a dit ‘Je te soutiendrais totalement si tu arrêtais d’en porter un' », a déclaré Emmett. « Je respecte les opinions des autres parce que beaucoup de gens ne sont pas d’accord avec moi. Mais ma mère me soutient. Ma famille me soutient alors j’ai décidé de ne pas en porter. »

Protection du masque facial de prévention du virus Corona Masques N95 et masques chirurgicaux médicaux à la maison.

La mère d’Emmett, Elizabeth, a déclaré qu’elle était fière que son fils ait fait un « choix personnel ».

« Je suis vraiment fière de lui », a déclaré Elizabeth. « Je pense qu’il défend ce en quoi il croit et qu’il fait son propre choix personnel. Et nous l’avons utilisé comme un moment propice à l’apprentissage. »

Le site Web de l’école élémentaire Elmhurst indique que les élèves sont tenus de porter un masque à l’intérieur de l’école de l’Illinois pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus, conformément au décret du gouverneur JB Pritzker.

Fox News a contacté le district scolaire mais n’a pas reçu de réponse.