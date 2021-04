Des membres de la garde DC disciplinés pour avoir explosé des manifestants avec des hélicoptères .

Plusieurs membres de la Garde nationale de Washington, DC ont été sanctionnés pour leur rôle dans le vol stationnaire d’hélicoptères militaires aussi bas que 100 pieds au-dessus des têtes de manifestants pour la justice raciale lors des manifestations de juin dernier dans les rues de la capitale nationale.

Le spectacle de la force militaire sur le champ de bataille contre des manifestants pacifiques a été largement considéré comme un geste autoritaire par le président de l’époque Donald Trump alors que les pilotes de la Garde nationale de DC survolaient à plusieurs reprises les rues bondées de Washington et soumettaient ceux qui se trouvaient en dessous au bruit assourdissant des moteurs de leurs engins descente du rotor aussi intense que les vents soutenus d’une tempête tropicale.

(Capture d’écran via Washington Post)

Comme détaillé dans cette reconstitution du Washington Post du déploiement des hélicoptères, la force du vent créée par les rotors des hélicoptères Blackhawk et Lakota a arraché les masques des peuples, transformé les branches et autres débris en missiles et laissé des dizaines de personnes avec des yeux et autres blessures. Les données de suivi des vols accessibles au public montrent qu’au moins neuf aéronefs ont été déployés. Des vidéos prises au neuvième étage d’un immeuble en copropriété de 11 étages semblent montrer le Black Hawk à environ 110 pieds et les occupants du condo ont dit qu’ils pouvaient voir des soldats à bord portant des lunettes de vision nocturne.

En publiant le rapport de l’incident, les responsables de l’armée ont refusé de fournir des détails sur la punition infligée aux militaires, la qualifiant de «discipline administrative». Ils ont seulement dit que personne n’avait commis de faute. Au lieu de cela, soutiennent-ils, ceux qui contrôlaient les hélicoptères n’ont jamais reçu d’indications claires quant aux paramètres et à la portée de leur mission alors qu’ils filaient au nord sur la rivière Potomac en direction du centre-ville à 72 miles par heure. Certains membres d’équipage ont déclaré aux enquêteurs qu’ils pensaient qu’ils étaient simplement censés observer la foule, alors que d’autres pensaient qu’ils étaient censés fournir l’effet dissuasif que le vol stationnaire à basse altitude fournirait.

