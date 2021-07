Des membres de l’église copte canadienne St. George choqués par une destruction insensée 10z viral

Un prêtre célébrant la messe tient une croix. (Laszlo Balogh/.)

Les membres de l’église orthodoxe copte St. George de Surrey, en Colombie-Britannique, ont été choqués de découvrir que l’église avait été entièrement brûlée lundi matin, la dernière en date d’une vague d’incendies d’églises et de vandalisme à travers le Canada ces dernières semaines.

“Ce fut un événement extrêmement tragique et difficile à saisir et à comprendre”, a déclaré Steven Faltas, membre du conseil d’administration de St. George, à National Review. « Quelque part entre 300 et 400 familles fréquentaient cette église assez régulièrement, avec des services et des activités presque quotidiens. Donc, ne plus être là du jour au lendemain a été extrêmement difficile à gérer et à absorber pour nous. »

Plusieurs églises ont brûlé au sol au Canada ces dernières semaines, avec des églises supplémentaires et une statue de Saint-Jean-Paul vandalisée. Les incidents ont été perpétrés de la Colombie-Britannique jusqu’en Nouvelle-Écosse.

Les incendies et le vandalisme ont commencé après que les tribus des Premières Nations ont découvert des tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats indiens. Ces écoles ont été créées dans les années 1830 pour assimiler les enfants autochtones à la société canadienne, et certaines ont continué à fonctionner jusqu’aux années 1990.

Une commission gouvernementale de 2015 a constaté que le système des pensionnats constituait un « génocide culturel », et d’anciens élèves ont des allégations détaillées d’abus sexuels et physiques dans les écoles. Plus de 1 000 tombes anonymes ont été découvertes par diverses tribus au cours des derniers mois.

La majorité des écoles étaient gérées par l’Église catholique au Canada. La plupart des églises qui ont complètement brûlé depuis la découverte de tombes anonymes étaient catholiques, comme l’église centenaire Saint-Jean-Baptiste de Morinville, en Alberta.

Cependant, l’incendie de l’église copte St. George est inhabituel en ce sens que l’église n’a aucun lien avec le programme des pensionnats indiens.

« L’église copte orthodoxe. . . n’a pas d’affiliation avec le programme des pensionnats », a déclaré Faltas. « L’église copte de Vancouver a environ 30 ans, donc, d’après la chronologie dont je suis au courant, c’est plusieurs années après l’arrêt du programme des pensionnats.

Les circonstances entourant l’incendie restent obscures. Une femme blanche non identifiée a mis le feu à une couronne sur la porte de l’église le 14 juillet, dans des images capturées par une caméra de surveillance. Le fait que l’église ait brûlé quelques jours plus tard a fait naître des soupçons d’incendie criminel : « Il est difficile de ne pas penser que ces deux instances ont des points communs », a commenté Faltas.

La Gendarmerie royale du Canada à Surrey n’a pas répondu à la demande de commentaires de National Review à temps pour la publication. La GRC a déjà qualifié les incendies de St. George et d’autres églises de « suspects ».

« La GRC suit/enquête sur ces crimes où nous sommes la police compétente », a déclaré mardi le porte-parole de la GRC, Robin Percival, au Daily Caller.

« Nous demandons de l’aide à tous les niveaux de gouvernement, sachant que nous avons été des témoins innocents d’un gâchis politique dans lequel nous n’étions pas impliqués », a déclaré Faltas.

Faltas a ajouté que la communauté copte de Surrey se regrouperait après l’incendie.

« En tant que croyants, nous comptons sur nos Écritures et la parole de Dieu pour nous rappeler les promesses qu’Il a faites », a déclaré Faltas. “Et même si aujourd’hui pourrait être un jour de deuil, demain sera un jour de joie.”

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.