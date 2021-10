Des membres de «Rust» auraient utilisé des balles réelles des heures avant la fusillade meurtrière

C’est ainsi qu’aurait eu lieu le coup fatal sur le tournage de « Rust » 0:40

. – Les membres de l’équipe sur le tournage de « Rust » ont utilisé des pistolets à balles réelles et ont participé à un passe-temps appelé « plinking » quelques heures avant la mort d’Halyna Hutchins, a déclaré la fondatrice et PDG de The Wrap Sharon Waxman à Don Lemon de CNN ce lundi soir, citant des informations d’une personne avec connaissance de l’ensemble.

L’un des pistolets utilisés a ensuite été remis à l’acteur Alec Baldwin, qui a tiré le coup de feu qui a tué Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza, a rapporté The Wrap.

« Il y a un passe-temps que les membres de l’équipe font parfois, ça s’appelle » plinking « , et ils vont dans les zones rurales et tirent sur des canettes de bière. C’est avec des balles réelles. Nous avons découvert que cela s’était produit le matin du jour dans cette Halyna Hutchins est mort », a déclaré Waxman.

Waxman a déclaré à CNN que le « plinking » est courant lorsqu’il y a des temps morts pendant un tournage.

CNN n’a pas été en mesure de confirmer les informations de The Wrap.

Lorsque The Wrap leur a demandé de commenter cette information, les producteurs de « Rust » ont fait référence à leur déclaration précédente envoyée aux médias, y compris CNN : « La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de Rust Productions et de toutes les personnes associées à l’entreprise. Bien que nous n’ayons entendu parler d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau, nous procéderons à un examen interne de nos procédures pendant l’arrêt de la production. Nous continuerons à coopérer avec les autorités de Santa Fe dans leur enquête et nous offrirons des services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe pendant cette période tragique. »

L’incident s’est produit jeudi au ranch Bonanza Creek à Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Souza, qui a été blessé à l’épaule, a déclaré aux enquêteurs que le pistolet prop s’était déclenché pendant que Baldwin s’entraînait à dégainer son arme, selon un affidavit pour un mandat de perquisition.

Le directeur s’est entretenu avec les enquêteurs vendredi, selon l’affidavit publié dimanche par le bureau du shérif du comté de Santa Fe.

Souza leur a dit que Baldwin était « assis sur un banc dans un bâtiment d’église et qu’il pratiquait un tir croisé », indique l’affidavit. Un tirage croisé est lorsqu’un tireur sort l’arme d’un étui du côté opposé du corps de la main qui est tirée.

Souza regardait par-dessus l’épaule de Hutchins « quand il a entendu ce qui ressemblait à un coup du lapin, puis à une forte détonation », selon l’affidavit.

Souza a également confirmé à un enquêteur qu’il avait entendu le terme « arme blanche » sur le tournage de « Rust », ce qui signifie que l’arme à feu aurait dû être vide.

Selon l’ordonnance du tribunal, Souza a déclaré que trois personnes avaient manipulé les armes à feu pour les scènes, qui ont été vérifiées par l’armurier et le premier assistant réalisateur, puis remises à l’acteur qui les a utilisées.

L’enquêteur a déclaré que Souza n’était au courant de personne sur le plateau ayant été contrôlé à la recherche de balles réelles avant ou après le tournage des scènes.

« La seule chose qui est vérifiée, ce sont les armes à feu pour éviter d’avoir des balles réelles dedans. Joel (Souza) a déclaré qu’il ne devrait jamais y avoir de balles réelles à proximité ou autour de la scène », a déclaré l’affidavit.

Les représentants de Souza n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Aucune accusation n’a été déposée. Le bureau du shérif du comté de Santa Fe a déclaré qu’il discuterait davantage de l’affaire lors d’une conférence de presse mercredi.

Incidents précédents sur le tournage

Il y a eu au moins deux décharges accidentelles d’armes à feu sur le tournage de « Rust » dans les jours qui ont précédé la fusillade mortelle, selon plusieurs reportages.

Les salves ont eu lieu le 16 octobre, lorsque des membres de l’équipe ont accidentellement tiré deux coups de feu après avoir appris que l’arme était « froide », a rapporté le Los Angeles Times, citant deux membres de l’équipe qui auraient été témoins de l’incident. On ne sait pas si les téléchargements comprenaient des balles en direct. Personne n’a été blessé dans les décharges accidentelles, a rapporté le Wall Street Journal.

L’assembleur qui a préparé le pistolet à hélice utilisé par Baldwin jeudi a été identifié dans les documents du mandat de perquisition comme étant Hannah Gutierrez. Elle avait récemment terminé de travailler sur son premier projet en tant que chef des armes, a-t-elle déclaré dans une interview en podcast en septembre.

« Au début, j’étais très nerveuse », a déclaré Gutiérrez à propos de son travail en tant que chef d’armes sur le tournage du film « The Old Way », avec Nicolas Cage.

« J’étais sur le point de ne pas accepter le poste parce que je n’étais pas sûre d’être prête, mais le faire, ça s’est en quelque sorte très bien passé pour moi », a-t-elle déclaré dans une interview sur le podcast « Voices of the West », dédié au Far West.

Son travail en tant que setter va de l’enseignement aux acteurs sur le port d’une ceinture de pistolet à la visée et au tir, a-t-elle déclaré.