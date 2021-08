Des membres du Congrès républicains demandent la destitution de Blinken : “Il a prêté serment et il a échoué”

Le représentant Andy Harris du Maryland et Ralph Norman de Caroline du Sud ont officiellement annoncé des articles de destitution contre le secrétaire d’État Antony J. Blinken, Harris affirmant dans un communiqué que l’Afghanistan est devenu une “catastrophe sans atténuation”. [and] tragédie évitable [that] repose uniquement sur les épaules du président Biden et de son administration, et en particulier du secrétaire d’État. »

“Nous sommes la nation la plus puissante de la planète, et nous devons faire comprendre aux talibans que nous resterons pour faire sortir notre peuple aussi longtemps que cela prendra. L’échec total et total du secrétaire Blinken à gérer cette catastrophe évitable le rend inapte à diriger , et j’espère que mes collègues se joindront à moi pour faire pression pour son retrait », a écrit le Dr Harris, qui représente Elkton et la côte est.

Harris a déclaré vendredi à “Ingraham Angle” de Fox News qu’il existe un sentiment bipartite selon lequel l’administration Biden a “bâclé” le retrait de l’Afghanistan – et que la plupart des Américains devraient être informés que le Département d’État, et non le Pentagone, était vraiment en charge du effort.

“Très peu de choses que nous faisons sur une base bipartite à Washington. Nous convenons sur une base bipartite que … le retrait est une catastrophe”, a déclaré Harris à l’animateur Pete Hegseth.

“[The State Department] étaient ceux qui ne savaient pas où étaient nos Américains. Ce sont eux qui n’avaient pas prévu d’évacuer tout le monde. Ce sont eux qui ont permis à certains militaires de partir avant que nous n’évacuions nos Américains. Cela incombe en premier lieu au secrétaire qui dirigeait le département qui était en charge de ce retrait”, a-t-il déclaré.

Norman a remis en question l’adhésion de Blinken à la Constitution qu’il a juré de respecter après sa confirmation en janvier.

“Il est secrétaire d’État. Le 26 janvier, il a prêté serment de défendre la Constitution et de protéger le peuple américain. Il a échoué à tous égards”, a déclaré Norman, qui représente Rock Hill et les zones rurales à l’est de Columbia.

THIESSEN: BIDEN S’EST ENTOURÉ DE « SYCOPHANTS » COMME ANTONY BLINKEN, QUI MCCAIN A MISE EN GARDE

Norman a déclaré à Hegseth qu’en examinant simplement la chronologie des événements à partir du moment où Biden a commencé à proposer des dates et des délais de retrait et en les comparant aux mémorandums que l’administration recevait, il est clair que le département d’État a offert des conseils erronés.

“[T]il ambassade [was] évacué de 3.000 personnes le 27 avril. Le 15 mai, il a reçu un mémo disant que c’était dangereux là-bas et de faire sortir les Américains. Bagram a échoué le 2 juillet. Nous avons ouvert la prison aux terroristes les plus dangereux avec tout notre équipement. C’est juste un désastre depuis le premier jour”, a-t-il déclaré.

Il a comparé les actions de Blinken au pouvoir à ce qu’il a décrit comme le leadership décisif du secrétaire de l’ère Trump, Michael Pompeo.

“[Pompeo] donné des séances d’information et il avait un plan d’action. Blinken a échoué. C’est pourquoi la catastrophe est là et que Biden l’écoute ou non, il devrait démissionner. C’est pourquoi le Dr Harris et moi allons le destituer.”