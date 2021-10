Des membres du Congrès s’affrontent sur scène à Chhattisgarh ; l’ancien président de district a quitté le podium

S’adressant aux médias plus tard, Pawan Agarwal a déclaré que Bhupesh Baghel devait quitter le siège du CM et faire place à TS Singh Deo.

Au Chhattisgarh, le factionnalisme est loin d’être terminé avec des tensions qui couvent toujours au sein du parti à propos de Bhupesh Baghel et TS Singh Deo. Une vidéo de l’incident qui est devenue virale montre un chef de parti poussé du podium lorsqu’il a commencé à s’adresser au rassemblement. Les dirigeants du Congrès local et les travailleurs sont entrés dans une bagarre lors de la conférence des travailleurs du parti à Jashpur après que l’ancien président du district Pawan Agarwal a été repoussé du podium et a cessé de parler. Il parlait du ministre de la Santé TS Singh Deo.

S’adressant aux médias plus tard, Pawan Agarwal a déclaré que Bhupesh Baghel devait quitter le siège du CM et faire place à TS Singh Deo. « TS Singh Deo a attendu 2,5 ans et maintenant Bhupesh Baghel doit quitter son siège. Lorsqu’il n’y avait pas de gouvernement du Congrès dans l’État, Deo et Baghel ont travaillé ensemble et c’est grâce à eux que le Congrès est arrivé au pouvoir dans le Chhattisgarh. Quand je disais cela, les gens de Kunkuri MLA m’ont attaqué », a déclaré Pawan Agarwal.

#REGARDER | Chhattisgarh : Les dirigeants et les travailleurs du Congrès local se sont bagarrés lors d’une conférence des travailleurs du parti à Jashpur après que l’ancien président du parti, Pawan Agarwal, a été repoussé du podium et empêché de parler. Il avait commencé à parler sur Min TS Singh Deo lorsque l’incident a eu lieu pic.twitter.com/7joKTUlYgE – ANI (@ANI) 24 octobre 2021

On se souvient que Deo et Baghel ont été à couteaux tirés pour partager le poste CM. La bataille a divisé le parti en deux factions. Les rangs inférieurs du Congrès ont été impliqués dans des conflits directs à plusieurs reprises et l’épisode d’aujourd’hui en est un exemple.

Le mois dernier, une unité locale du Congrès à Bilaspur a élevé la voix contre un parti MLA exigeant son expulsion après que le MLA eut protesté contre l’enregistrement d’une affaire de police contre un autre dirigeant local qui se trouve être un partisan de Singh Deo.

Il y a eu une demande de changement de garde après que Baghel ait terminé ses deux ans et demi en tant que ministre en chef en juin 2021. Singh Deo avait affirmé à maintes reprises que le haut commandement du parti avait accepté en 2018 de lui céder le poste après le gouvernement. terminé la moitié de son mandat.

Les deux dirigeants avaient même atteint Delhi et rencontré Rahul Gandhi en août de cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.