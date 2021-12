Des membres du groupe de piratage ‘The Community’ condamnés pour avoir volé de la crypto-monnaie

Un sixième membre du groupe international de hacking The Community a été condamné fin novembre. Les accusés condamnés étaient impliqués dans des vols totaux allant d’environ 50 000 $ US à plus de 9 millions $ US.

Spree de détournement de Sim

Garrett Endicott, 22 ans, de Warrensburg Missour, a été le dernier accusé à être condamné dans cette affaire, qui a débuté en 2019. Il a plaidé coupable et a été condamné à 10 mois de prison et à un dédommagement de 121 549,37 $ US.

James C. Harris, agent spécial par intérim de HSI Detroit :

Les activités illégales de The Community ont été contrecarrées à la suite d’une enquête internationale complexe sur la crypto-monnaie et le vol d’identité. Comme les organisations criminelles utilisent couramment des stratagèmes basés sur le Web pour poursuivre leurs activités illicites, cela montre à quel point nos informations personnelles peuvent être vulnérables et les dommages qui peuvent en découler lorsque nos informations tombent entre de mauvaises mains.

Le détournement de carte SIM, également appelé échange de carte SIM, se produit lorsqu’un attaquant vole votre carte SIM. Cela peut se produire en volant physiquement la carte ou en utilisant l’ingénierie sociale pour amener votre fournisseur de téléphonie mobile à basculer votre compte sur un téléphone sous le contrôle de l’attaquant.

Les membres de la communauté se sont livrés à un détournement de Sim pour voler la crypto-monnaie de victimes à travers le pays, notamment en Californie, au Missouri, au Michigan, en Utah, au Texas, à New York et en Illinois.

Une fois que le groupe a eu le contrôle d’un numéro de téléphone, il a utilisé des codes d’authentification à deux facteurs basés sur SMS pour se connecter et réinitialiser les mots de passe des comptes en ligne des victimes.