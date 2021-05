Des mémos suggèrent à Zuckerberg de continuer à dépenser énormément pour les travailleurs électoraux et les infrastructures de Géorgie ⋆ .

L’investissement de plusieurs millions de dollars du fondateur de Facebook Mark Zuckerberg dans le processus de l’élection présidentielle de 2020 pourrait s’étendre jusqu’à cette année ou au-delà, du moins si le comté de Fulton est une mesure.

Le plus grand comté de Géorgie, qui englobe la ville bleue d’Atlanta, a reçu plus de 6,3 millions de dollars de subventions privées du Center for Tech and Civic Life (CTCL) financé par Zuckerberg pour organiser des élections pendant la pandémie de 2020, mais a récemment signalé qu’il ne l’avait pas fait. utiliser tout l’argent l’année dernière.

Maintenant, il aimerait dépenser 858 667 $ en produits restants à l’avenir, selon les notes de service des responsables électoraux du comté obtenues par Just the News en vertu de la loi sur la liberté de l’information de l’État.

CTCL, qui a obtenu des centaines de millions de dollars de Zuckerberg et de sa femme à dépenser lors des élections de 2020, a également fait allusion à de plus grands projets pour l’avenir dans son questionnaire après action pour le comté de Fulton.

«Si votre budget annuel pour les élections doublait en permanence, que seriez-vous capable d’accomplir que vous ne pouvez pas accomplir maintenant?» le questionnaire demandé.

Les conservateurs ont soulevé de sérieuses préoccupations au sujet des subventions de la CTCL, affirmant qu’ils semblaient fortement axés sur les bastions électoraux démocrates en 2020 et constituaient une porte dérobée sans précédent pour l’argent privé pour influencer les juges et les administrateurs électoraux neutres. Le groupe rétorque qu’il aidait simplement les coordinateurs électoraux à traverser une pandémie sans précédent.

Dans sa demande de prolongation des fonds restants jusqu’au 30 juin 2021, le comté de Fulton a déclaré qu’il utiliserait l’argent pour un «soutien temporaire en personnel», «voter par correspondance / matériel et fournitures de vote des absents» et «matériel d’administration électorale», indiquent les mémos.

Les notes de service fournissent également une fenêtre extraordinaire sur les différences entre ce pour quoi le plus grand comté de Géorgie a déclaré qu’il dépenserait de l’argent pour la CTCL et ce pour quoi il a réellement dépensé les subventions.

Par exemple, le comté de Fulton a déclaré dans sa demande et son plan de subvention qu’il dépenserait 209 713 $ pour l’éducation des électeurs sur les bulletins de vote par la poste, mais il a signalé dans sa demande de prolongation qu’il n’avait pas dépensé d’argent dans cette catégorie. Un rapport distinct a déclaré que le comté avait dépensé 58 593 dollars pour l’éducation des électeurs.

De même, les notes montrent que le comté a demandé 6 309 436 $ à l’organisation financée par Zuckerberg pour 2020 et a dépensé 5 478 297 $ à la fin de l’année, laissant 889 732,37 $ non dépensés.

Mais la demande de prolongation de subvention a utilisé des chiffres différents, indiquant que 5450769 dollars avaient été dépensés au 31 décembre 2021 et qu’il restait 858 667 dollars.

Phill Kline, directeur du projet Amistad, a déclaré mardi à Just the News que l’élection de 2020 était «l’une des élections les moins transparentes de l’histoire des États-Unis parce que l’Amérique a été expulsée de la salle de dépouillement» et que les organisations privées ont été autorisées à entrer. Il a ajouté que ces partenariats public-privé empêchent les Américains de voir ce qui s’est passé lors des élections de 2020.

«Les personnes qui dirigent l’émission ne sont pas le gouvernement», a affirmé Kline, ajoutant que des groupes privés comme CTCL n’ont pas à répondre aux demandes de la loi sur la liberté de l’information ou à répondre aux appels téléphoniques comme les agences gouvernementales. «Ils devraient», dit-il.

Kline a également déclaré que Zuckerberg, CTCL et des organisations similaires devraient ouvrir les communications, «sinon nous ne saurons pas ce qui s’est passé en 2020».

En ce qui concerne les audits d’État découvrant ce qui s’est passé lors des élections de 2020, Kline a déclaré qu’ils étaient «le point de départ, pas le point final».

Le service d’inscription et d’élections du comté de Fulton n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi soir.

D’autres faits intéressants dans les registres du comté de Fulton comprennent:

La demande de subvention soumise à l’été 2020 demandait de l’argent pour les élections sénatoriales de décembre et janvier, qui n’étaient même pas prévues ni assurées. Bien que plus d’argent ait été dépensé dans le rapport de subvention que dans la demande de prolongation de la subvention, le rapport affirme que moins d’argent a été dépensé pour les frais de location et de nettoyage des bureaux de vote, le soutien du personnel temporaire et le matériel ou les fournitures de vote par correspondance / absents. Méga site de vote anticipé dans le sud de Fulton », où« les lignes à prédominance noire, à majorité démocrate, étaient plus longues que dans les circonscriptions du nord de Fulton. Les démocrates ont devancé les républicains 4-1 à la primaire de juin.