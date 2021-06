Des messages divulgués montrent que le représentant du GOP a comploté une “émeute des frères Brooks” pour voler les élections de 2020 .

Le membre du Congrès Paul Gosar (R-AZ) a été éclipsé pendant l’administration Biden par quelques-uns de ses collègues du Congrès également de droite, dont les représentants Marjorie Taylor Greene (R-GA), Lauren Boebert (R-CO) et Matt Gaetz (R-FL) – mais une nouvelle révélation dans le Washington Post l’a catapulté fermement sous les projecteurs.

Selon The Post, des fuites d’e-mails et de messages sur les réseaux sociaux impliquent Gosar dans un stratagème visant à créer artificiellement une manifestation « de base » dans les jours qui ont immédiatement suivi l’élection présidentielle de 2020 qui visait à montrer un large soutien aux accusations de Donald Trump d’une élection truquée.

Pire encore, la manifestation n’a même pas eu lieu dans l’État d’origine du représentant Gosar, l’Arizona, mais dans le Nevada voisin où, deux jours après les élections, un groupe de partisans de Trump – dont plusieurs hommes ostensiblement vêtus des insignes des Proud Boys – s’est réuni dans le comté de Clark. Département électoral à North Las Vegas où les bulletins de vote étaient en cours de dépouillement, une manifestation qui n’a finalement pas réussi à perturber le dépouillement des résultats des élections.

Ces manifestations, comme d’autres qui ont eu lieu dans tout le pays, étaient principalement conçues pour promulguer les mensonges de Trump sur la fraude électorale et une présidence volée à un public médiatique aussi large que possible et ont été cruciales pour agiter la base de l’ex-président rejeté au point qu’ils tenté d’arrêter la certification des résultats des élections en lançant une violente invasion du Congrès.

L’implication de Gosar dans l’organisation de la fausse manifestation «populiste» a été révélée par une militante progressiste qui a infiltré des groupes d’extrême droite au point d’être contactée par un consultant travaillant avec le Nevada GOP qui a ensuite demandé son aide pour recruter les Proud Boys pour assister à la manifestation de North Las Vegas.

Selon le Washington Post :

« Woodrow Johnston, vice-président de McShane LLC, un cabinet de conseil qui avait été engagé par le parti pour enquêter sur la fraude électorale, a écrit le 4 novembre à Sarah Ashton-Cirillo dans une conversation sur Facebook Messenger, lui disant que le représentant Paul A. Gosar (R-Ariz.), l’un des clients de son cabinet, préparait une « émeute des frères Brooks » en Arizona. C’était une référence aux manifestations républicaines qui ont perturbé le décompte des voix en Floride après l’élection présidentielle de 2000. » « « Nous pourrions avoir besoin de faire la même chose ici au Nevada », a écrit Johnston, selon des copies de la correspondance donnée au Washington Post par Ashton-Cirillo, dont l’authenticité n’a pas été contestée par Johnston. « Ce qui signifie que nous devons faire sortir les Proud Boys. »

Par la suite, Johnston a nié que ses messages à Ashton-Cirillo étaient au nom du Parti républicain du Nevada ou du cabinet de conseil McShane.

Le membre du Congrès Gosar, bien que clairement mentionné par Johnston comme l’organisateur de l’« émeute des frères Brooks » en Arizona, a nié toute implication par l’intermédiaire de son chef de cabinet, Thomas Van Flein.

“Nous n’avons pas communiqué avec lui à propos d’un rallye, et ce qu’il voulait dire par là dépend de lui”, affirme Van Flein.

Le compte rendu du journal sur le reste des circonstances entourant les manifestations du département électoral du Nevada suggère une fracture interne massive dans le GOP de cet État entre les membres qui ont tenté de se distancier des groupes d’extrême droite comme les Proud Boys et les partisans les plus intransigeants de Trump.

Jusqu’à ce qu’une enquête complète sur les événements qui ont conduit à l’insurrection du 6 janvier ne soit menée, la vérité sur l’implication de républicains comme le représentant Gosar dans la planification du rassemblement « Stop the Steal » et les manifestations qui y ont conduit ne sera pas connu.

Maintenant que le GOP du Sénat a éliminé la possibilité d’une enquête bipartite du Congrès, il appartient à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de mettre à exécution ses menaces d’enquêter sur l’invasion du Capitole sans la participation du Sénat et d’aller au fond des manœuvres politiques qui l’a précédé.

Vous pouvez lire le rapport complet du Washington Post sur l’histoire des coulisses des fausses manifestations « de base » du Parti républicain du Nevada sur ce lien.

Reportage original de Michael Scherer au Washington Post.

