Des messages mitigés assombrissent l’avenir de Benitez Everton alors qu’une nouvelle cible émerge

Jose Mourinho serait en lice pour remplacer Rafa Benitez, sous pression, si l’Espagnol est limogé par Everton en difficulté.

Mourinho, 58 ans, est actuellement à la tête de la Roma après avoir remplacé Paulo Fonseca au Stadio Olimpico. Le tacticien portugais n’est en poste que depuis mai de cette année. Mais il y a déjà des troubles dans le camp avec des rumeurs selon lesquelles l’entraîneur controversé est mécontent.

L’équipe de la capitale occupe la cinquième place du classement de la Serie A, mais compte 13 points de retard sur l’AC Milan, leader du classement. La défaite 3-0 à domicile de samedi contre l’Inter signifie que la Roma a perdu 16 matches de championnat au cours d’une année civile pour la première fois depuis 1950.

Et le résultat a égalé la plus grande défaite à domicile de Mourinho en tant que manager. L’ancien patron de Porto n’a pas caché son amour pour le football anglais.

Deux passages réussis à Chelsea ont été suivis de périodes relativement décevantes à Manchester United et Tottenham. Mais il semble qu’il serait prêt à retenter l’expérience en Premier League.

Et The Mirror rapporte qu’Everton pourrait emprunter cette voie s’ils décident de se séparer de Benitez. Après un solide début de saison, les Merseysiders ont maintenant glissé à la 15e place – cinq points au-dessus de la zone de relégation.

Le propriétaire Farhad Moshiri a soutenu l’ancien chef de Liverpool, mais les rumeurs d’un éventuel changement de manager ne disparaîtront pas. L’entraîneur danois Kasper Hjulmand est l’un des hommes que l’on pense être sur le radar du club.

Et l’ancien attaquant de Manchester United, Dimitar Berbatov, a demandé à l’ancien as d’Everton Wayne Rooney de prendre le poste.

Il y a certainement des messages confus qui sortent du club en ce moment. Malgré le soutien du propriétaire, le président Bill Kenwright aurait convoqué une réunion d’urgence du conseil d’administration vendredi soir.

Mourinho un choix risqué



Le bilan de Mourinho en tant que manager ne fait aucun doute. Il a remporté des titres de champion à Porto, Chelsea, Inter et Real Madrid.

Et le vétéran né à Setubal a remporté la Ligue des champions avec Porto et l’Inter. Mais il vient avec des bagages.

La polémique n’est jamais loin et il est devenu plus acariâtre dans ses relations avec les médias. Il a également la capacité de se brouiller avec ses propres joueurs, ce qui a semblé accélérer sa disparition à Old Trafford.

Mourinho s’est déjà plaint de la profondeur de l’équipe rom. Et avec fonds serrés à Goodison, il pourrait se retrouver dans une situation similaire s’il remplace Benitez.

