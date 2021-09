Des messages radio révèlent comment Ricciardo a fait l’appel de pneu “noir et blanc” que Norris a manqué · .

Lorsque la pluie a commencé à tomber dans les phases finales du Grand Prix de Russie, un pilote McLaren a fait le bon appel au stand tandis que l’autre a pris la décision de ne pas participer.

Daniel Ricciardo a plongé pour les stands au tour 48 pour un train de pneus intermédiaires alors que les conditions de piste se dégradaient. Mais son coéquipier Lando Norris, qui avait mené une grande partie de la course, est resté à l’écart jusqu’au 51e tour sur ses slicks. À ce moment-là, il était bien trop tard et cela a coûté à Norris une chance de remporter la victoire.

Les deux pilotes étaient dans des situations différentes alors que la course entrait dans ses derniers tours. Le leader Norris avait Lewis Hamilton dans le cou, mais les autres étaient loin derrière – Sergio Perez avait 40 secondes de retard au 47e tour.

Ricciardo, cinquième, avait récemment été dépassé par Perez et roulait avec un train de pneus plus vieux que Norris. Il perdait donc plus rapidement de l’adhérence lorsque la pluie se mettait à tomber.

À ce stade, le mur des stands McLaren et leurs pilotes ont échangé des détails sur l’état de la piste. L’information circulait plus fréquemment entre Ricciardo et l’ingénieur de course Tom Stallard qu’entre Norris et son ingénieur Will Joseph.

Parce que Ricciardo avait plus de 40 secondes de retard sur son coéquipier à l’époque, alors qu’il commençait chaque tour, les conditions étaient pires pour lui qu’elles ne l’avaient été pour Norris sur le même tour plus tôt.

LapVoiceMessageVoiceMessage45StallardPremières pluies dans la voie des stands. Très, très léger.46Les parapluies Joseph et Lando se lèvent.StallardAlonso, 1.2. Entrée d’argent six, entrée d’argent six.46Norris crache pas mal.StallardAlonso 1.2.46Norris crachant le secteur du milieu.RicciardoTournez sept un peu glissant, faites-moi savoir à quoi ressemble la voie des stands,46JosephD’accord, compris.StallardArrêté de pleuvoir, a cessé de pleuvoir dans la voie des stands.47JosephOkay Lando l’intensité restera jusqu’à la fin de la course, pensons-nous.Stallard1.2. Il reste sept tours. Plus une intensité de pluie, un peu plus de pluie. La partie la plus humide cinq, six, sept, huit.47JosephPas plus [unclear] nécessaire.RicciardoOuais, très glissant.47StallardAlonso 0.6. Il ne pleut pas dans la voie des stands, juste très, très peu de spots.

Alors que la pluie s’intensifiait, les deux pilotes ont eu de plus en plus de mal à garder leurs voitures sur la piste. Mais alors que Ricciardo a décidé d’adapter les intermédiaires, Norris est resté à l’écart.

Les pneus usés de Ricciardo se sont refroidis rapidement lorsque la pluie est tombée. Après la course, sans connaître l’échange radio de son coéquipier, Ricciardo a déclaré qu’il avait clairement indiqué à McLaren quand il estimait que des intermédiaires étaient nécessaires.

« Ma situation est que lorsqu’une partie de la piste est sèche et une partie humide, cela doit vraiment être nous [that decides].

« L’équipe peut nous aider sur le mur des stands et ils disaient qu’il y avait un peu de pluie sur le mur des stands, mais pas trop fort. Ensuite, je disais, regarde, c’est vraiment mouillé aux virages cinq et sept. Et au tour suivant, j’ai failli partir. Eh bien, je suis parti.

« Alors j’ai juste dit à l’équipe que je devais venir pour les inters. J’étais très noir et blanc avec eux, mais c’était ma situation et c’était la bonne chose pour moi à l’époque.

Norris avait ses rétroviseurs remplis de la Mercedes de Hamilton et était soucieux de ne pas perdre son avance alors qu’ils se frayaient un chemin devant les retardataires.

LapVoiceMessageVoiceMessage48JosephDrapeaux jaunes, virage sept.StallardSuggest rouge milieu six, rouge milieu six.48JosephNorris court large au virage sept

Piste dégagée, piste dégagée.StallardTrack montrant le virage trois glissant. Lando a du mal à tourner cinq à 10.48NorrisJ’ai besoin de drapeaux bleus.StallardLes premières voitures sont aux stands, inter. Les premières voitures s’opposent entre elles.48JosephOui, nous y sommes, nous y sommes.StallardDRS désactivé.48JosephVous devriez avoir des drapeaux bleus. Le DRS a été désactivé, le DRS désactivé.RicciardoOuais, glissant fou maintenant.48StallardDaniel copie, cinq tours après ça, avons-nous besoin de l’inter?48RicciardoOuais, je ne peux pas le garder sur la bonne voie. Le disque n’a tout simplement pas de température.48StallardCopier Daniel, nous allons boxer, nous allons boxer.48StallardDaniel, nous boxons ce tour.48RicciardoYep.48StallardBox maintenant. Carte de lancement après le pont, après le pont.48RicciardoDaniel, voie des stands.48StallardLaunch map. Entrée d’argent neuf, entrée d’argent neuf.

À peu près au même moment – ​​comme il était plus loin que Ricciardo sur la piste – Norris a clairement indiqué qu’il voulait rester sur ses pneus slicks.

Mais alors que McLaren a tenu Norris au courant des autres pilotes qui avaient installé des intermédiaires, ils n’ont pas souligné que son coéquipier était l’un d’entre eux. Comme Norris a révélé plus tard qu’il s’appuyait sur l’évaluation de la météo de McLaren pour guider sa décision, il s’agissait d’une information potentiellement vitale.

LapVoiceMessageVoiceMessage49JosephLando…StallardSilver entrée neuf. Dépassement disponible. Lancez la carte, lancez la carte.49NorrisCombien de tours à parcourir ?StallardIl y a encore des voitures sur le sec. Gasly toujours sur le médium.49JosephQuatre pour aller après celui-ci, quatre après celui-ci. Certaines voitures se sont arrêtées pour l’inter, Bottas est déjà parti.StallardOrange couple quatre, quatre oranges couple 4.49JosephTrack très glissant d’ici au virage 10, beaucoup de voitures partent.StallardYellow diff trois, jaune diff 3.49NorrisOuais, tais-toi !49JosephLando , que pensez-vous de l’inter ? Que pensez-vous de l’inter ?49NorrisNon !49NorrisJ’ai besoin de drapeaux bleus, que font-ils ?

Norris a vu Hamilton piquer dans ses rétroviseurs, mais a décidé de rester à nouveau. S’il était arrivé à ce stade, avec l’avance qu’il avait sur le reste du peloton, il aurait probablement tout de même récupéré la deuxième place.

LapVoiceMessageVoiceMessage50JosephD’accord, Lando Hamilton l’a pris, il est passé à l’inter.StallardUtilisez un freinage en ligne droite là où vous le pouvez, un freinage en ligne droite là où vous le pouvez pour les températures des freins avant. Rouge milieu sept, rouge milieu sept.50NorrisOui, je vois, je vois. Nous devons juste nous engager dans les slicks.StallardOrange torque cinq, orange torque 5.50JosephNorris a passé l’entrée de la voie des stands après ce message

Ok Lando juste pour confirmer, nous devons pouvoir rester sur la bonne voie ici. Etes-vous content de rester sur ce pneu ?StallardVettel est maintenant au cinquième tour en dur, c’est une opportunité.50StallardVous pourriez affronter Perez, Leclerc et Alonso à la sortie des stands cette fois, utilisez les dépassements maintenant, essayons de nous rapprocher.

Rapport: McLaren examinera la «mauvaise décision» de ne pas annuler Norris lors d’un appel de pneusNorris a dû se rendre compte au moment où il a passé l’entrée de la voie des stands au 50e tour, qu’il avait fait une erreur. Il a couru large dans les deux derniers virages, et bien que la zone de freinage pour le virage deux était en bon état, il a glissé hors de la piste au virage quatre.

“C’est complètement mouillé, les gars”, a-t-il dit à l’équipe, et malgré un ralentissement important, il a tout de même filé au virage suivant. Il a sous-viré à plusieurs reprises et a filé sur son chemin dans les stands dans un tour atroce du circuit qui a pris plus de trois minutes.

Une fois qu’il a monté des pneus intermédiaires, Norris a égalé le temps au tour de Ricciardo à un dixième de seconde près sur le tour final. Mais au cours des cinq tours précédents, il avait perdu 68 secondes massives face à son coéquipier.

LapVoiceMessageVoiceMessage51NorrisNorris dérape au virage sept et Hamilton prend la tête

Ce putain de… c’est complètement mouillé, les gars. Je dois boxer. Je vais shunter. Je ne peux pas faire ça.StallardAu tour cinq, il avait l’air très mouillé maintenant, il pourrait être complètement mouillé au tour cinq, vous devez faire attention là-bas. Trois tours à faire, trois tours à faire. Leclerc tourne deux maintenant sur le milieu. Leclerc a maintenant deux ans sur le médium.51JosephOuais, nous allons entrer et faire ça. Nous allons entrer. Nous allons boxer.StallardGreen forme quatre, forme verte 4.51JosephD’accord, Lando, nous boxons ce tour. Voie des stands très glissante.51NorrisOui boîte, oui, confirmez.51JosephJ’ai besoin d’argent D9 avant de vous arrêter.52JosephLaunch map sur lorsque vous êtes dans la voie des stands.StallardOvertake disponible pour Giovinazzi à la sortie des stands, trois tours à faire.52JosephPourrait être à Alonso à la sortie.StallardDeux tours, c’est P4. Bottas est sur l’inter 4,9 secondes derrière.52JosephPrès de Raikkonen à la sortie.StallardBottas dernier tour, 51,6, il est la voiture la plus rapide en piste.52JosephJuste vert F4, vert F4.53JosephC’est le dernier tour.StallardDernier tour, strat cinq, strat cinq. 53StallardBottas toujours 4.1.

Alors qu’un Norris désolé n’a rien dit sur le chemin du retour dans les stands, Ricciardo a donné plus d’informations sur la façon dont les conditions s’étaient détériorées à la fin.

LapVoiceMessageVoiceMessageCFJosephRecharge sur s’il vous plaît. Attention aux bas régimes. Nous avons terminé P7.StallardOkay Daniel, c’est P4 mate. P4. Bon travail. Nous avons besoin de recharger, ACS éteint. Et gardez le RPM, s’il vous plaît gardez le RPM. C’est devenu assez savoureux à la fin. Bien joué, mon pote. C’était un bon appel avec les inters.CFJosephEt n’oubliez pas d’éteindre complètement la voiture et de la vérifier une fois que vous avez sauté, s’il vous plaît.RicciardoD’accord, ouais ça a pimenté un peu. D’accord, ouais, je pense que c’était un bon appel alors nous avons fait ce que nous pouvions, merci.CFStallardOuais, bien joué. Les interrupteurs sont bons. Alors regardez le RPM comme je l’ai dit. Tant que vous êtes au-dessus de 8 000, tout va bien. Ordre de finition : Hamilton, Verstappen, Sainz, vous-même, Bottas, Alonso, Lando, Raikkonen, Perez, Russell. Lando a essayé de rester sur les pneus slicks et il est devenu trop humide. CFRicciardoOK, j’ai compris. Oui, c’était vraiment mauvais dans le virage cinq, cette partie de la piste. Où vous êtes les gars n’était pas trop mal. Mais c’est devenu très lourd dans les derniers tours.

Citations : Dieter Rencken

