Les messages texte prétendument récupérés sur l’ordinateur portable de Hunter Biden semblent confirmer que les services secrets américains et le FBI étaient tous deux impliqués dans le scandale en cours dans lequel l’une des armes à feu de Biden a été découverte dans une poubelle du Delaware.

Des reportages ont affirmé que les services secrets pourraient s’être insérés dans cette controverse il y a plusieurs années, même après que les détails de protection de Hunter Biden de cette agence aient déjà pris fin à ce moment-là.

Vendredi, pendant ce temps, le New York Post a déclaré que les messages texte obtenus à partir du tristement célèbre ordinateur portable de Biden semblaient confirmer ces affirmations.

Les messages texte présumés partagés par le Post montrent apparemment Biden affirmant que la femme de son frère décédé «a volé le pistolet dans la boîte de verrouillage de mon coffre et l’a jeté dans une poubelle pleine au sommet à Jansens [sic]. Puis m’a dit que c’était mon problème à régler.

«Ensuite», affirment les messages texte, «lorsque la police, le FBI, les services secrets sont arrivés sur les lieux, elle a dit qu’elle me l’avait pris parce qu’elle avait peur que je me fasse du mal à cause de mon problème de drogue et d’alcool et de notre relation instable et que elle avait peur pour les enfants.

Les services secrets ont affirmé jeudi qu’ils «n’avaient aucune implication dans cet incident présumé».

